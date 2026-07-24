24 साल बाद खुला मुंह! सिर्फ तरल आहार पर था युवक, सिम्स की सर्जरी से मिली नई जिंदगी

Bilaspur News: यह सिर्फ एक सफल ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक ऐसे युवक के जीवन में नई सुबह की शुरुआत है, जो पिछले 24 वर्षों से मुंह खोलने के लिए तरस रहा था। मुंगेली जिले के अमलीकापा निवासी 24 वर्षीय मुकेश निषाद (परिवर्तित नाम) बचपन में लगी चोट के कारण ऐसी दुर्लभ बीमारी का शिकार हो गया था, जिसमें उसका मुंह पूरी तरह बंद हो गया और निचला जबड़ा विकसित ही नहीं हो सका।