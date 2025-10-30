Bilaspur News: पोलियोग्रस्त महिला की सिम्स में सफल सर्जरी, गर्भाशय से निकाला ट्यूमर, मरीज स्वस्थ

इस सर्जरी का नेतृत्व प्रो. डॉ. संगीता रमन जोगी, विभागाध्यक्ष (प्रसूति एवं स्त्री रोग) ने किया। उनकी टीम में डॉ. दीपिका सिंह, डॉ. रचना जैन और डॉ. दीक्षा चंद्राकर शामिल रहीं। एनेस्थीसिया विभाग का नेतृत्व प्रो. डॉ. मधुमिता मूर्ति ने किया, जिनकी टीम में डॉ. भावना रॉयजादा, डॉ. श्वेता कुजूर, डॉ. मिल्टन देबर्मन और डॉ. सुरभि बंजारे रहीं। सर्जरी के बाद मरीज तेजी से स्वस्थ हो रही हैं। डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने इसे संस्थान की सामूहिक विशेषज्ञता का प्रमाण बताया है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने कहा ऽयह उपलब्धि सिम्स के समर्पण, निष्ठा और टीमवर्क का उदाहरण है।