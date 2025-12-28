28 दिसंबर 2025,

बिलासपुर

CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 40 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार

CG Accident: बस में सवार यात्री चौथिया कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान खपराखोल के पास अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 28, 2025

CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 40 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार

तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलटी (Photo Patrika)

CG Accident: बिलासपुर में शनिवार देर रात कोटा मार्ग पर ग्राम खपराखोल के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। हादसे में लगभग छह यात्री घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, जुनेजा बस (क्रमांक CG 16 H 0109) बिलासपुर से सेमरिया (लोरमी) जा रही थी। बस में सवार यात्री चौथिया कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। इसी दौरान खपराखोल के पास अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई।

दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को लोरमी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया। मामूली रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दो यात्री अब्दुल हसीम (35 वर्ष), जरीन खान (17 वर्ष) गंभीर रूप से घायल है।

दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुंगेली जिला अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही जूना पारा चौकी प्रभारी संजीव ठाकुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

Updated on:

28 Dec 2025 01:07 pm

Published on:

28 Dec 2025 01:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Accident: अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार बस, 40 यात्री थे सवार, मची चीख-पुकार

