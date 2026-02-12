Income Tax Raid: SIR सर्वे के नाम पर पहुंची आयकर टीम, कोयला व्यापारी के ठिकानों की जांच

Income Tax Raid: बिलासपुर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने एक बड़े कोयला व्यापारी के ठिकानों पर छापा मारा। यह कार्रवाई फिल ग्रुप से जुड़े एक व्यापारी के खिलाफ की गई। गुरुवार सुबह टीम ने शहर में एक साथ कई जगहों पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम सर्वे (SIR) टीम के तौर पर पहुंची थी, जिससे शुरू में किसी को भी छापे की भनक नहीं लगी। बाद में यह साफ हो गया कि यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड थी।