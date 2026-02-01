10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Govt Appointment: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! पुलक भट्टाचार्य बने सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव

CG Govt Appointment: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी पुलक भट्टाचार्य को सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय में उप सचिव नियुक्त किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल (photo source- Patrika)

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल (photo source- Patrika)

CG Govt Appointment: छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर बदलाव करते हुए राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पुलक भट्टाचार्य को तत्काल प्रभाव से सामान्य प्रशासन विभाग (मंत्रालय) में उप सचिव पद पर पदस्थ किया है। इस संबंध में आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

CG Govt Appointment: राज्य स्तरीय क्रियान्वयन का समन्वयक भी नियुक्त किया

अब तक वे संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में अपर संचालक के रूप में कार्यरत थे। नई पदस्थापना के साथ ही शासन ने उन्हें केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी iGOT मिशन कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के राज्य स्तरीय क्रियान्वयन का समन्वयक भी नियुक्त किया है।

iGOT (Integrated Government Online Training) मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की वह पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास और सतत प्रशिक्षण को डिजिटल माध्यम से मजबूत करना है।

प्रशिक्षण लक्ष्यों की निगरानी की जिम्मेदारी

CG Govt Appointment: इस प्लेटफॉर्म के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी भूमिका के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाते हैं। पुलक भट्टाचार्य को इस मिशन का राज्य स्तरीय समन्वयक बनाए जाने से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वे राज्य में मिशन कर्मयोगी के प्रभावी संचालन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रशिक्षण लक्ष्यों की निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 07:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Govt Appointment: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! पुलक भट्टाचार्य बने सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द, 4 से 26 अप्रैल तक यात्रियों को होगी परेशानी, देखें List

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)
रायपुर

Sunny Leone DJ Night: सनी लियोनी इवेंट के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, इवेंट रद्द कराने दी अंतिम चेतावनी

सनी लियोनी नाइट प्रोग्राम पर बवाल (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह का इतिहास, 4 सरेंडर नक्सलियों ने लिए सात-फेरे, 6 हजार से ज्यादा जोड़े बने हमसफर

गरियाबंद में 4 सरेंडर नक्सलियों ने की शादी (photo source- Patrika)
रायपुर

IFS PROMOTION: इन IFS अफसरों को मिली पदोन्नति और स्थानांतरण, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG News: भूपेश बघेल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ का मानहानि केस, असम CM की बड़ी कानूनी कार्रवाई

भूपेश बघेल पर मानहानि का केस (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.