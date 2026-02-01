CG Govt Appointment: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! पुलक भट्टाचार्य बने सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव

CG Govt Appointment: इस प्लेटफॉर्म के जरिए अधिकारियों और कर्मचारियों को उनकी भूमिका के अनुरूप प्रशिक्षण मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाते हैं। पुलक भट्टाचार्य को इस मिशन का राज्य स्तरीय समन्वयक बनाए जाने से छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है। वे राज्य में मिशन कर्मयोगी के प्रभावी संचालन, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और प्रशिक्षण लक्ष्यों की निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे।