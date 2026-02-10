छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह का इतिहास, 4 सरेंडर नक्सलियों ने लिए सात-फेरे, 6 हजार से ज्यादा जोड़े बने हमसफर

गरियाबंद जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कुल 283 जोड़ों का सामूहिक विवाह मुख्य मेला मंच पर आयोजित किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में वर-वधू पक्ष के लोग और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। इस सामूहिक विवाह में कुल 25 समर्पित नक्सली भी विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें सुनील, अंजू, बलदेव, डमरू, रंजीत, एरिना, कांति, विद्या, रत्ना, पार्वती समेत अन्य शामिल हैं। इनमें 4 सरेंडर नक्सलियों ने शादी भी की। विवाह कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल, क्षेत्रीय विधायक रोहित साहू और जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे।