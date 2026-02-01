10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Sunny Leone DJ Night: सनी लियोनी इवेंट के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, इवेंट रद्द कराने दी अंतिम चेतावनी

Sunny Leone DJ Night: राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को प्रस्तावित बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 10, 2026

सनी लियोनी नाइट प्रोग्राम पर बवाल (photo source- Patrika)

सनी लियोनी नाइट प्रोग्राम पर बवाल (photo source- Patrika)

Sunny Leone DJ Night: राजधानी रायपुर में 22 फरवरी को प्रस्तावित बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सनी लियोनी की रायपुर यात्रा की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया, जो अब सड़कों तक पहुंचने की आशंका जता रहा है। इस बीच बजरंग दल ने कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार फिर चेतावनी जारी की है।

Sunny Leone DJ Night: अव्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की

बजरंग दल के नेताओं का कहना है कि रायपुर में इस तरह के कार्यक्रम से सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को ठेस पहुंचती है। संगठन का आरोप है कि ऐसे आयोजनों से युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में बजरंग दल के नेता विजेंद्र वर्मा ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया तो संगठन आंदोलन करेगा और किसी भी अव्यवस्था की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

गौरतलब है कि शुरुआती विरोध के बाद आयोजकों ने विवाद को शांत करने की कोशिश करते हुए प्रचार सामग्री में बदलाव किया। पोस्टरों से सनी लियोनी की तस्वीर हटाकर कार्यक्रम को “डीजे सनी नाइट” के रूप में प्रचारित किया गया, लेकिन इसके बावजूद विरोध थमता नजर नहीं आ रहा है।

प्रशासन की रणनीति

Sunny Leone DJ Night: बताया जा रहा है कि सनी लियोनी 22 फरवरी को रायपुर के रामा वर्ल्ड में आयोजित एक नाइट डीजे पार्टी में शामिल होने वाली हैं। कार्यक्रम को लेकर एक प्रमोशनल वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी वीडियो के बाद विरोध और तेज हो गया है।

फिलहाल पूरे मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस की नजर सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी बनी हुई है। वहीं, यह देखना अहम होगा कि बढ़ते दबाव के बीच आयोजक कार्यक्रम को लेकर क्या अंतिम फैसला लेते हैं और प्रशासन किस तरह की रणनीति अपनाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Feb 2026 06:38 pm

Published on:

10 Feb 2026 06:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Sunny Leone DJ Night: सनी लियोनी इवेंट के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन, इवेंट रद्द कराने दी अंतिम चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Govt Appointment: छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! पुलक भट्टाचार्य बने सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द, 4 से 26 अप्रैल तक यात्रियों को होगी परेशानी, देखें List

छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 ट्रेनें रद्द (photo source- Patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में सामूहिक विवाह का इतिहास, 4 सरेंडर नक्सलियों ने लिए सात-फेरे, 6 हजार से ज्यादा जोड़े बने हमसफर

गरियाबंद में 4 सरेंडर नक्सलियों ने की शादी (photo source- Patrika)
रायपुर

IFS PROMOTION: इन IFS अफसरों को मिली पदोन्नति और स्थानांतरण, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

महानदी भवन ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

CG News: भूपेश बघेल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ का मानहानि केस, असम CM की बड़ी कानूनी कार्रवाई

भूपेश बघेल पर मानहानि का केस (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.