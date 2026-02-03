3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

रायपुर

Sunny Leone Raipur Event: सनी लियोनी का रायपुर इवेंट विवादों में, Viral Video ने बढ़ाई सियासी हलचल, देखें

Sunny Leone event video viral: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व पोर्न एक्ट्रेस सनी लियोनी के नाइट DJ इवेंट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 03, 2026

सनी लियोनी का रायपुर इवेंट

सनी लियोनी का रायपुर इवेंट

Sunny Leone Raipur Event: पूर्व पोर्न एक्ट्रेस और बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के रायपुर आगमन को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल तेज़ हो गई है। नवा रायपुर में प्रस्तावित नाइट DJ इवेंट से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें सनी लियोनी खुद इस इवेंट की जानकारी देती दिखाई दे रही हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद इवेंट की प्रकृति, अनुमति और इसके सामाजिक असर को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

Sunny Leone in Raipur Event: अश्लील डांस विवाद के बाद क्यों उठ रहे सवाल?

यह विवाद ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गांवों में बार डांसरों के कथित अश्लील डांस को लेकर काफी हंगामा हुआ। इन मामलों में जिला प्रशासन की काफी आलोचना हुई, और परमिट देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इससे यह सवाल उठता है: क्या सेलिब्रिटी से जुड़े इवेंट्स के लिए नियम अलग हैं?

परमिशन सिस्टम पर दोहरे मापदंड का आरोप

सूरजपुर के सरकारी रेस्ट हाउस में अश्लील डांस के मामले के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई थी। लेकिन अब नवा रायपुर में बड़े पैमाने पर होने वाले इस DJ नाइट इवेंट को लेकर यही सख्ती नजर नहीं आ रही। सोशल मीडिया पर यूज़र्स पूछ रहे हैं कि आखिर इस इवेंट को किस स्तर से अनुमति मिली और किन शर्तों के तहत?

Sunny Leone in Raipur Event: हिंदू संगठनों की चुप्पी भी बनी चर्चा का विषय

आम तौर पर इस तरह के आयोजनों के खिलाफ मुखर रहने वाले हिंदू संगठनों की चुप्पी भी लोगों को खटक रही है। बजरंग दल और VHP की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इससे यह सवाल गहराने लगा है कि क्या विरोध भी अब आयोजन के कद और आयोजकों की ताकत देखकर तय होता है?

