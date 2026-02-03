Sunny Leone Raipur Event: सनी लियोनी का रायपुर इवेंट विवादों में, Viral Video ने बढ़ाई सियासी हलचल, देखें

Sunny Leone Raipur Event: पूर्व पोर्न एक्ट्रेस और बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोनी के रायपुर आगमन को लेकर सोशल मीडिया पर हलचल तेज़ हो गई है। नवा रायपुर में प्रस्तावित नाइट DJ इवेंट से जुड़े कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें सनी लियोनी खुद इस इवेंट की जानकारी देती दिखाई दे रही हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद इवेंट की प्रकृति, अनुमति और इसके सामाजिक असर को लेकर सवाल उठने लगे हैं।