Obscene dance in forest rest house: फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अश्लील डांस, चौकीदार बोला- तात्कालीन रेंजर नेताओं को देते थे चाबी, डिप्टी रेंजर और महिला फॉरेस्टर सस्पेंड

अंबिकापुर/सूरजपुर। गरियाबंद के बाद अब सूरजपुर जिले के रामानुजनगर ब्लॉक के कुमेली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी अश्लील डांस का मामला सामने आया है। बार डांसर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Obscene dance in forest rest house) हो रहा है। हालांकि यह वीडियो डेढ़-दो साल पुराना बताया जा रहा है। इसमें कुछ लोग डांसरों पर पैसे लुटाते और जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि और शासकीय कर्मचारी भी दिखाई दे रहे हैं। मामले में डीएफओ ने जांच के निर्देश दिए हैं। रेस्ट हाउस के चौकीदार ने अपने बयान में कहा है कि तात्कालीन रेंजर खुद नेताओं को चाबी देते थे। फिलहाल इस मामले में डिप्टी रेंजर व महिला फॉरेस्टर को निलंबित कर दिया गया है।