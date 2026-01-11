Crime news: स्कूल से लौटकर रो रही थी 12वीं की छात्रा, बिखरे थे बाल, मां ने पूछा तो बताई पूरी बात, फिर दोनों पहुंचे थाने

बैकुंठपुर। 12वीं कक्षा की एक छात्र 4 दिन पूर्व स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान एक महिला व युवती ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर महिला उसे गाली देने लगी। विरोध करने पर महिला ने पहले तो धमकी दी, फिर उसकी पिटाई शुरु कर दी। इस दौरान युवती ने उसका हाथ पकड़ (Crime news) रखा था तथा मारने के लिए उकसा रही थी। शाम को घर पहुंचकर छात्रा रो रही थी। उसके बाल बिखरे थे। जब मां ने पूछा तो उसने पूरी बात बताई। छात्रा की मां ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला व युवती के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।