Crime news: स्कूल से लौटकर रो रही थी 12वीं की छात्रा, बिखरे थे बाल, मां ने पूछा तो बताई पूरी बात, फिर दोनों पहुंचे थाने

Crime news: शाम को बाजार से घर लौटी थी महिला, बेटी को रोते देख की पूछताछ, रिपोर्ट पर पुलिस ने महिला व युवती के खिलाफ दर्ज किया अपराध

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 11, 2026

Crime news

Girl demo pic

बैकुंठपुर। 12वीं कक्षा की एक छात्र 4 दिन पूर्व स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान एक महिला व युवती ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर महिला उसे गाली देने लगी। विरोध करने पर महिला ने पहले तो धमकी दी, फिर उसकी पिटाई शुरु कर दी। इस दौरान युवती ने उसका हाथ पकड़ (Crime news) रखा था तथा मारने के लिए उकसा रही थी। शाम को घर पहुंचकर छात्रा रो रही थी। उसके बाल बिखरे थे। जब मां ने पूछा तो उसने पूरी बात बताई। छात्रा की मां ने मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला व युवती के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

एमसीबी जिले के जनकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी महिला समतिया बाई ने अपनी बेटी के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति का निधन 6 माह पहले हो गया है। अब वह अपने 4 बच्चे के साथ रहती है। उसकी सबसे छोटी बेटी कक्षा 12वीं (Crime news) में पढ़ाई करती है।

घटना तिथि 6 जनवरी की शाम लगभग 7 बजे जब वह माड़ीसरई बाजार से घर लौटी तो बेटी रो रही थी। उसके चेहरे पर खरोंच के निशान और बाल बिखरे (Crime news) थे।

बेटी से पूछा तो बताया कि स्कूल की छुट्टी होने पर घर आते समय नाश्ता करने जनकपुर अस्पताल के सामने पहुंची थी। दोपहर करीब 3.30 बजे गोमती सिंह पति रवि सिंह निवासी जनकपुर ने उसे रोक लिया और गाली-गलौज (Crime news) करने लगी।

Crime news: बाल पकडक़र की मारपीट

महिला के अनुसार बेटी ने बताया कि गोमती सिंह ने उसे धमकी दी तथा बाल पकड़ कर हाथ-मुक्का से मारपीट की। घटना के समय एक लडक़ी हाथ पकड़ कर गोमती को मारपीट (Crime news) के लिए उकसा रही थी। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 296, 351(3), 115(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Jan 2026 07:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Crime news: स्कूल से लौटकर रो रही थी 12वीं की छात्रा, बिखरे थे बाल, मां ने पूछा तो बताई पूरी बात, फिर दोनों पहुंचे थाने

