2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

धान चोरी का बड़ा खुलासा! जिला पंचायत अध्यक्ष की राइस मिल पर SDM की छापेमारी, 1235 क्विंटल धान गायब

CG News: बैकुंठपुर जिले के प्रशासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा की राइस मिल सहित दो मिलों में छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

कोरीया

image

Shradha Jaiswal

Jan 02, 2026

जिला पंचायत अध्यक्ष की राइस मिल पर SDM की छापेमारी(photo-patrika)

जिला पंचायत अध्यक्ष की राइस मिल पर SDM की छापेमारी(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिले के प्रशासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा की राइस मिल सहित दो मिलों में छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान भौतिक सत्यापन में धान की भारी कमी और अवैध भंडारण के मामले सामने आए हैं।

CG News: भौतिक सत्यापन में धान की भारी कमी

सूत्रों के अनुसार, मोहित पैकरा की राइस मिल में पिछले वर्ष का करीब 500 क्विंटल धान कम पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कमी मिल के रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक के बीच अंतर को दर्शाती है।

अवैध भंडारण और लंबित बिल

छापेमारी के दौरान मिल का दो माह का बिजली बिल भी लंबित मिला। इसके अलावा, प्रशासन ने 384 बोरा अवैध धान जब्त किया। कुल मिलाकर, अधिकारियों को मिल से 1235 क्विंटल धान गायब मिलने की जानकारी मिली।

मिल संचालकों में हड़कंप

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मिल संचालकों में हड़कंप मच गया। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और सरकारी स्टॉक की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

02 Jan 2026 11:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / धान चोरी का बड़ा खुलासा! जिला पंचायत अध्यक्ष की राइस मिल पर SDM की छापेमारी, 1235 क्विंटल धान गायब

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raid in rice mills: जिपं अध्यक्ष के राइस मिल समेत 2 मिल में SDM ने मारा छापा, 1235 क्विंटल धान मिले गायब, इधर पकड़ा 384 बोरा अवैध धान

Raid in Rice mills
कोरीया

CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी

CG News: कोरिया में एक बार फिर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर 15 गौवंशों की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस-प्रशासन के अधिकारी
कोरीया

Railway news: चिरमिरी-नागपुर हाल्ट रेल लाइन: जमीन अधिग्रहण की मुआवजा राशि बढक़र पहुंची 9.37 करोड़, रेलवे ने दी मंजूरी

Railway news
कोरीया

Limca world record: लिम्का बुक ऑफ World रेकॉर्ड होल्डर की टीम पहुंची कोरिया, साझा की 1980 में भीषण बाढ़ में फंसे परिवार की कहानी

Limca world record
कोरीया

Double murder case: सास-ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को बिक्री किया था कट्टा, आरोपी बिहार से गिरफ्तार

Double murder case
कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.