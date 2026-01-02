धान चोरी का बड़ा खुलासा! जिला पंचायत अध्यक्ष की राइस मिल पर SDM की छापेमारी, 1235 क्विंटल धान गायब

जिला पंचायत अध्यक्ष की राइस मिल पर SDM की छापेमारी(photo-patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर जिले के प्रशासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा की राइस मिल सहित दो मिलों में छापेमारी कर बड़ा खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान भौतिक सत्यापन में धान की भारी कमी और अवैध भंडारण के मामले सामने आए हैं।
सूत्रों के अनुसार, मोहित पैकरा की राइस मिल में पिछले वर्ष का करीब 500 क्विंटल धान कम पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कमी मिल के रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक के बीच अंतर को दर्शाती है।
छापेमारी के दौरान मिल का दो माह का बिजली बिल भी लंबित मिला। इसके अलावा, प्रशासन ने 384 बोरा अवैध धान जब्त किया। कुल मिलाकर, अधिकारियों को मिल से 1235 क्विंटल धान गायब मिलने की जानकारी मिली।
प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मिल संचालकों में हड़कंप मच गया। यह मामला जिले में चर्चा का विषय बन गया है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और सरकारी स्टॉक की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है।
बड़ी खबरेंView All
कोरीया
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग