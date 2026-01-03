Suspension canceled: कलेक्टर ने आरआई, शिक्षक समेत 3 को किया था सस्पेंड, कमिश्नर ने 2 दिन बाद ही आदेश किया निरस्त

बैकुंठपुर। कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन की तीन दिवसीय हड़ताल के दौरान 30 दिसंबर को एमसीबी कलेक्टर ने आरआई, शिक्षक व सफाई कर्मचारी को निलंबित (Suspension canceled) कर दिया था। तीनों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इस पर कर्मियों ने मामले की अपील कमिश्नर के पास की। निलंबित किए जाने के 2 दिन बाद ही 2 जनवरी को कमिश्नर ने तीनों का निलंबन आदेश निरस्त कर दिया है। कमिश्नर का कहना था कि तीनों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया।