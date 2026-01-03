Patwari arrested: पटवारी भी था अवैध धान की बिक्री में शामिल, उत्तर प्रदेश से मंगवाया था धान, 2 गिरफ्तार

रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सनावल पुलिस ने अवैध धान खरीदी-बिक्री के मामले में अब पटवारी समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार (Patwari arrested) कर जेल भेज दिया है। इसके पूर्व पुलिस ने इसी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब उक्त आरोपियों के मोबाइल की जांच की और पूछताछ की तो पटवारी का एक अन्य आरोपी का नाम सामने आया। दोनों ने उत्तर प्रदेश से धान मंगाकर छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्रों में धान खपाने की बात स्वीकार की।