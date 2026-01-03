Patwari arrested: पटवारी भी था अवैध धान की बिक्री में शामिल, उत्तर प्रदेश से मंगवाया था धान, 2 गिरफ्तार

Patwari and other accused arrested (Photo- Patrika)
रामानुजगंज। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सनावल पुलिस ने अवैध धान खरीदी-बिक्री के मामले में अब पटवारी समेत 2 आरोपी को गिरफ्तार (Patwari arrested) कर जेल भेज दिया है। इसके पूर्व पुलिस ने इसी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जब उक्त आरोपियों के मोबाइल की जांच की और पूछताछ की तो पटवारी का एक अन्य आरोपी का नाम सामने आया। दोनों ने उत्तर प्रदेश से धान मंगाकर छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्रों में धान खपाने की बात स्वीकार की।
दरअसल सनावल थाने में पूर्व में दर्ज धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 318(4), 61(2) बीएनएस के प्रकरण में पहले ही आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता व उसके भाई शिवम गुप्ता को गिरफ्तार (Patwari arrested) कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है।
मामले की विवेचना के दौरान आरोपी श्याम सुंदर गुप्ता के मोबाइल की जांच की गई, जिसमें पटवारी संजय सोनी व राजेश कुमार की संलिप्तता सामने आई। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई।
पूछताछ में उन्होंने श्याम सुंदर गुप्ता के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश से अवैध रूप से धान लाकर छत्तीसगढ़ की खरीदी मंडियों में अलग-अलग किसानों के खातों के माध्यम से बेचकर अवैध लाभ (Patwari arrested) कमाने की बात स्वीकार की।
इस पर पुलिस ने पटवारी (Patwari arrested) संजय सोनी पिता नीलम सोनी उम्र 32 वर्ष निवासी सनावल व राजेश कुमार पिता जलदेव प्रसाद गुप्ता उम्र 39 वर्ष निवासी तालकेश्वरपुर थाना सनावल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे भी गहन जांच कर रही है और अन्य संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
