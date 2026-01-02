Paddy smugglers arrested: अंतरराज्यीय धान तस्करों पर बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई, सहयोग करने वाले 4 लोगों को भी भेजा जेल

Paddy smugglers helper arrested (Photo- Patrika)
बलरामपुर। बलरामपुर जिले की सनावल पुलिस ने अवैध धान की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं उनका सहयोग करने वाले आरोपियों (Paddy smugglers arrested) पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम ने 60 बोरी अवैध धान के साथ वाहन को पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।
बलरामपुर जिले के सनावल थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात में पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 सीटी 0199 के माध्यम से धान तस्करी की जा रही थी। तभी राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम ने वाहन (Paddy smugglers arrested) को धर दबोचा, इसमें 60 बोरी अवैध धान लोड था।
पूछताछ में धान तस्करी में कोचिये श्रवण कुमार, कृष्ण मोहन कुमार, विनय कुमार गुप्ता, राजदेव गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, सत्यदेव गुप्ता, मनोज कुमार सभी निवासी सागोबांध थाना बभनी, जिला सोनभद्र उत्तरप्रदेश व विकास निवासी ग्राम त्रिशुली, विंध्याचल गुप्ता निवासी ग्राम पचावल थाना सनावल की संलिप्तता (Paddy smugglers arrested) पाई गई।
इस प्रकरण में श्रवण, कृष्ण मोहन व विकास के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही (Paddy smugglers arrested) की जा रही है। वहीं इस कार्य में सहयोग करते हुए मुखबिरी करने वाले व्यक्ति विनय गुप्ता, राजदेव गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता व मनोज गुप्ता को तत्काल 170, 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है।
शेष 2 सहयोगी विंध्याचल गुप्ता एवं सत्यदेव गुप्ता जो अपराधियों को छुड़ाने आए थे, उनके विरूद्ध धारा 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई (Paddy smugglers arrested) की गई है।
