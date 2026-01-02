Paddy smugglers arrested: अंतरराज्यीय धान तस्करों पर बलरामपुर पुलिस की कार्रवाई, सहयोग करने वाले 4 लोगों को भी भेजा जेल

इस प्रकरण में श्रवण, कृष्ण मोहन व विकास के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही (Paddy smugglers arrested) की जा रही है। वहीं इस कार्य में सहयोग करते हुए मुखबिरी करने वाले व्यक्ति विनय गुप्ता, राजदेव गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता व मनोज गुप्ता को तत्काल 170, 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है।