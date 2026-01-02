Murder in Ambikapur: पत्नी को थी शराब की लत, अवैध संबंध का भी था शक, गुस्साए पति ने बेटी के साथ मिलकर मार डाला

Ambikapur Kotwali (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. शहर के घुटरापारा में 29 दिसंबर की शाम को शराब पीने के आदी महिला को उसके पति ने बेटी के साथ मिलकर डंडे से बेदम पिटाई कर दी। महिला जख्मी हालत में पूरी रात घर में पड़ी रही। दूसरे दिन उसे मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान महिला की मौत (Murder in Ambikapur) हो गई। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी पर अवैध संबंध का भी शक था। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता व पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
शहर के घुटरापारा निवासी दुर्गा हरि पति धन्नू हरि उम्र 44 वर्ष को शराब पीने की लत थी। वह शराब के नशे में अक्सर कहीं चली जाती थी और कई दिन बाद आती थी। उसकी इस आदत से उसका पति व घर वाले परेशान रहते थे। पति को उसके चरित्र पर भी शक था। 21-22 दिसंबर को दुर्गा (Murder in Ambikapur) घर में बिना बताए कहीं चली गई थी।
परेशान पति ने खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चलने पर वह अपने ससुराल नमनाकला में फोन लगाकर पूछा तो वहां नहीं आने की बात कही गई। सप्ताहभर बाद 29 दिसंबर की शाम को महिला शराब के नशे में घर पहुंची। एक सप्ताह तक गायब रहने व शराब पीने को लेकर घर में विवाद हुआ। इसी बीच गुस्साए पति ने अपनी बेटी सोनामती के साथ मिलकर डंडे से उसकी बेदम पिटाई (Murder in Ambikapur) कर दी।
पति व बेटी द्वारा मारपीट किए जाने से महिला बेहोश (Murder in Ambikapur) हो गई और पूरी रात घर में जख्मी हालत में पड़ी रही। दूसरे दिन तबियत बिगडऩे पर परिजन ने उसे मिशन अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान 30 दिसंबर को ही उसकी मौत हो गई।
महिला की मौत के बाद मिशन अस्पताल पुलिस सहायता केन्द्र द्वारा मामले में मर्ग कायम कर जांच के लिए कोतवाली भेजा गया था। कोतवाली पुलिस ने मामले (Murder in Ambikapur) की जांच के बाद आरोपी पिता धन्नू हरि व उसकी पुत्री सोनामती को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
