Murder in Ambikapur: पत्नी को थी शराब की लत, अवैध संबंध का भी था शक, गुस्साए पति ने बेटी के साथ मिलकर मार डाला

अंबिकापुर. शहर के घुटरापारा में 29 दिसंबर की शाम को शराब पीने के आदी महिला को उसके पति ने बेटी के साथ मिलकर डंडे से बेदम पिटाई कर दी। महिला जख्मी हालत में पूरी रात घर में पड़ी रही। दूसरे दिन उसे मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान महिला की मौत (Murder in Ambikapur) हो गई। बताया जा रहा है कि पति को पत्नी पर अवैध संबंध का भी शक था। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता व पुत्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।