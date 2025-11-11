Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Girlfriend murder: प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दफन कर दी थी लाश, 3 महीने बाद मिला कंकाल

Girlfriend murder: अंबिकापुर में सहेली के साथ किराए के मकान में रहकर काम करती थी। मृतका, परिजन ने गुमशुदगी की दर्ज कराई थी रिपोर्ट, पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर की कड़ाई से पूछताछ तो हुआ खुलासा

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 11, 2025

Girlfriend murder

Girl skeleton found (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। शहर में किराए के मकान में रहकर काम कर रही एक किशोरी 3 महीने पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। इसकी रिपोर्ट उसके परिजन ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को प्रेम-प्रसंग के एंगल से जांच करते हुए नाबालिग प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने उसकी हत्या (Girlfriend murder) कर शव नाले में दफन करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने बतौली के चिरंगा नाले के पास पहुंचकर युवती का शव बरामद किया। शव कंकाल के रूप में मिला। पुलिस ने मौके से किशोरी के कपड़े व कंकाल बरामद किए।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इंजानी निवासी 17 वर्षीय किशोरी (Girlfriend murder) अंबिकापुर के पटपरिया इलाके में किराए के मकान में सहेली के साथ रहकर काम करती थी। उसका परिचय लुंड्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ससौली निवासी नाबालिग लडक़े से हुआ था। किशोर से उसकी मोबाइल पर बातचीत होती थी तथा उसके किराए के रूम में आना-जाना था।

3 अगस्त को किशोरी (Girlfriend murder) की सहेली अपने गांव गई थी। इसी बीच किशोर उससे मिलने आया। यहां किशोरी ने उस पर शादी करने का दबाव बनाया। इस पर उसने कहा कि अभी हम दोनों नाबालिग हैं।

बात किसी तरह से खत्म होने के बाद किशोर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर घुमाने ले गया। दोनों बतौली थाना क्षेत्र के बुढ़ाआमा पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे थे। यहां से लौटने के दौरान किशोर ने उसकी गला दबाकर हत्या (Girlfriend murder) कर दी।

दो चट्टानों के बीच फेंक दी थी लाश

नाबालिग प्रेमिका की हत्या करने के बाद प्रेमी (Girlfriend murder) ने उसका शव बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरंगा जंगल में नाले के पास दो चट्टानों के बीच फेंककर दफन कर दिया था। इसके बाद वह अपने गांव लौट गया था।

इधर 4 अगस्त को परिजनों को किशोरी के गायब होने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने उसकी खोजबीन शुरु की। उसके नहीं मिलने पर उन्होंने 10 सितंबर को गांधीनगर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मोबाइल में डाला सिम और पकड़ा गया

पुलिस मामले की जांच प्रेम प्रसंग के एंगल से भी कर रही थी। किशोरी का मोबाइल बंद बता रहा था। पुलिस ने मोबाइल ट्रेस पर लगा रखा था। इसी बीच नाबालिग प्रेमी ने किशोरी के मोबाइल पर दूसरा सिम लगाया। इसका पता पुलिस को चला तो उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसने हत्या (Girlfriend murder) कर शव दफन करने की बात स्वीकार की।

Girlfriend murder: मौके से मिला किशोरी का कंकाल

पुलिस ने अपचारी बालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बुढ़ाआमा पिकनिक स्पॉट के पास नाले में दो चट्टानों के बीच शव (Girlfriend murder) फेंके जाने की बात बताई। पुलिस आज उसे लेकर मौके पर पहुंची।

यहां से पुलिस ने किशोरी का शव बरामद किया। मौके पर पुलिस को किशोरी के कंकाल कपड़े मिले, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। किशोरी का शव मिलने के बाद से परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

