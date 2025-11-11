Girlfriend murder: प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका की हत्या कर दफन कर दी थी लाश, 3 महीने बाद मिला कंकाल

अंबिकापुर। शहर में किराए के मकान में रहकर काम कर रही एक किशोरी 3 महीने पहले रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। इसकी रिपोर्ट उसके परिजन ने गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को प्रेम-प्रसंग के एंगल से जांच करते हुए नाबालिग प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने उसकी हत्या (Girlfriend murder) कर शव नाले में दफन करने की बात स्वीकार की। इसके बाद पुलिस ने बतौली के चिरंगा नाले के पास पहुंचकर युवती का शव बरामद किया। शव कंकाल के रूप में मिला। पुलिस ने मौके से किशोरी के कपड़े व कंकाल बरामद किए।