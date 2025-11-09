Patrika LogoSwitch to English

कोरीया

Cyber crime: न्यूड युवती ने 72 साल के बुजुर्ग को किया कॉल और खींच ली फोटो, फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे थे 32 लाख, 2 और आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

Cyber crime: न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपियों ने 3 दिन के भीतर वसूले थे 32 लाख, रिपोर्ट पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया था गिरफ्तार, 2 और आरोपी पकड़े गए

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 09, 2025

Cyber crime

Swindle accused arrested (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। ढाई वर्ष पूर्व 72 वर्षीय एक बुजुर्ग के मोबाइल पर वीडियो कॉल कर एक न्यूड युवती (Cyber crime) ने स्क्रीन शॉट ले लिया था। फिर मोबाइल पर फोटो भेजकर उससे रुपयों की डिमांड की, रुपए नहीं देने पर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। बुजुर्ग जब डर गया तो ब्लैकमेल करते हुए युवती के साथियों ने 3 दिन के भीतर उससे 32 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, दोनों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा दी है। जबकि 2 आरोपी फरार थे। कोतवाली पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बिजेन्द्र कुमार यादव (72) ने बैकुुंठपुर कोतवाली में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया था कि 21 मई 2023 को उनके मोबाइल पर रात करीब 8 बजे व्हाटसएप वीडियो कॉल (Cyber crime) आया। उन्होंने अपने परिचित का कॉल सोच कर उठाया। वीडियो कॉल उठाते ही स्क्रीन पर एक लडक़ी न्यूड नजर आई। इसके बाद तुरंत मोबाइल बंद कर उसका नम्बर डिलीट कर दिया।

उसके बाद किसी लडक़ी ने मेरे मोबाइल नम्बर पर स्क्रीन शॉट (Cyber crime) लेकर गंदी फोटो भेजी। उसने मैसेज कर 50 हजार भेजने की बात कही। ऐसा नहीं करने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी।

इसके बाद उसने 22 से 24 मई के बीच अलग-अलग बैंक खाते के माध्यम से कुल 32 लाख ठगी की थी। मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 388, 420, 120 बी एवं धारा 66ग आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।

Cyber crime: फरार चल रहे थे 2 आरोपी

एसडीओपी राजेश साहू के नेतृत्व में कोतवाली से टीम गठित कर आरोपियों के खाते में 12 लाख और 4 लाख ट्रांसफर किया गया था। मामले (Cyber crime) में दोनों आरोपी अक्षय कुमार एवं लोकेश कुमार 2 साल से फरार थे। पुलिस ने 2 साल बाद हरियाणा से गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के कब्जे से खाता खोलने के दौरान उपयोग किए गए मोबाइल, सिम को जब्त कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी बिपिन लकड़ा, दीपक पाण्डेय, दिनेश उइके व अन्य शामिल रहे।

2 आरोपी को 3-3 साल का हो चुका है सश्रम कारावास

इस प्रकरण (Cyber crime) में वर्ष 2023 में आरोपी किशन कुमार उर्फ कृष्ण कुमार एवं नीरज कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया था। न्यायालय ने आरोपियों को 3-3 वर्ष कारावास से दण्डित किया है।

वहीं 2 साल से फरार आरोपी अक्षय कुमार पिता प्रवीण कुमार (25) और लोकेश कुमार पिता राजेन्द्र प्रसाद (25) निवासी धोबीघाट थाना बावल जिला रेवाडी हरियाणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

