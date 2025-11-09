Cyber crime: न्यूड युवती ने 72 साल के बुजुर्ग को किया कॉल और खींच ली फोटो, फिर ब्लैकमेल कर ऐंठे थे 32 लाख, 2 और आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

बैकुंठपुर। ढाई वर्ष पूर्व 72 वर्षीय एक बुजुर्ग के मोबाइल पर वीडियो कॉल कर एक न्यूड युवती (Cyber crime) ने स्क्रीन शॉट ले लिया था। फिर मोबाइल पर फोटो भेजकर उससे रुपयों की डिमांड की, रुपए नहीं देने पर सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी दी। बुजुर्ग जब डर गया तो ब्लैकमेल करते हुए युवती के साथियों ने 3 दिन के भीतर उससे 32 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, दोनों को कोर्ट ने 3-3 साल की सजा दी है। जबकि 2 आरोपी फरार थे। कोतवाली पुलिस ने फरार 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।