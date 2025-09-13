Patrika LogoSwitch to English

Big fraud: विदेशी डॉक्टर से दोस्ती कर 6.13 लाख गंवा बैठी महिला फॉरेस्ट गार्ड, कहा था- महंगा गिफ्ट, ज्वेलरी और डॉलर भेजा हूं

Big fraud: मुंबई एयरपोर्ट से एक महिला ने फोन कर कहा कि आपका पार्सल आया है, इसमें विदेशी मुद्रा है, 7 दिन में रुपए ट्रांसफर करने के बाद ठगी का हुआ अहसास

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 13, 2025

Big fraud
Cyber fraud (Photo- Freepik)

अंबिकापुर। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देकर महिला फॉरेस्ट गार्ड से 6 लाख 13 हजार रुपए की ठगी (Big fraud) कर ली गई। पीडि़ता सरगुजा जिले के सीतापुर रेंज में पदस्थ है। ठगी का एहसास होने पर उसने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल आरोपी ने खुद को विदेश में डॉक्टर होना बताया था। इसके बाद उसने कहा कि वह उसके लिए गिफ्ट, ज्वेलरी व 50 हजार डॉलर भेज रहा है। इसके बाद प्रोसेसिंग समेत अन्य नाम पर उससे रुपए वसूले गए।

सीतापुर रेंज के वन विभाग में सुनयना वनरक्षक के पद पर पदस्थ है। उसकी दोस्ती फेसबुक के माध्यम से डॉ. विलियम डेविड नामक व्यक्ति से हुई थी। व्हाट्सएप पर बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को विदेश में डॉक्टर होना बताया। उसने वनरक्षक के लिए अपनी ओर से महंगे गिफ्ट, ज्वेलरी व 50 हजार अमेरिकी डॉलर (Big fraud) भेजने का दावा किया।

इसके बाद सुनयना के पास एक महिला का फोन आया, जिसने खुद को मुंबई एयरपोर्ट से बताया और कहा कि पार्सल में आपके लिए विदेशी मुद्रा, ज्वेलरी व गिफ्ट आया है। उक्त पार्सल को छुड़वाने के लिए प्रोसेसिंग फीस, इनकम टैक्स और कन्वर्जन चार्ज (Big fraud) देना होगा।

इसके बाद उससे अलग-अलग खातों और यूपीआई नंबरों के माध्यम से 30 अगस्त से 6 सितंबर के बीच 6 लाख 13 लाख रुपए वसूल लिए। रकम न देने पर कानूनी कार्रवाई (Big fraud) की धमकी भी दी गई, जिससे भयभीत होकर महिला वनरक्षक ने रकम ट्रांसफर कर दी।

Big fraud: पुलिस ने दर्ज किया अपराध

बाद में ठगी (Big fraud) का एहसास होने पर उन्होंने साइबर क्राइम ब्रांच की हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। सीतापुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ठगों के झांसे और लालच में पढ़े-लिखे लोग भी आ रहे हैं।

Published on:

13 Sept 2025 08:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Big fraud: विदेशी डॉक्टर से दोस्ती कर 6.13 लाख गंवा बैठी महिला फॉरेस्ट गार्ड, कहा था- महंगा गिफ्ट, ज्वेलरी और डॉलर भेजा हूं

