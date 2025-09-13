Big fraud: विदेशी डॉक्टर से दोस्ती कर 6.13 लाख गंवा बैठी महिला फॉरेस्ट गार्ड, कहा था- महंगा गिफ्ट, ज्वेलरी और डॉलर भेजा हूं

अंबिकापुर। सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती कर गिफ्ट और विदेशी मुद्रा भेजने का झांसा देकर महिला फॉरेस्ट गार्ड से 6 लाख 13 हजार रुपए की ठगी (Big fraud) कर ली गई। पीडि़ता सरगुजा जिले के सीतापुर रेंज में पदस्थ है। ठगी का एहसास होने पर उसने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दरअसल आरोपी ने खुद को विदेश में डॉक्टर होना बताया था। इसके बाद उसने कहा कि वह उसके लिए गिफ्ट, ज्वेलरी व 50 हजार डॉलर भेज रहा है। इसके बाद प्रोसेसिंग समेत अन्य नाम पर उससे रुपए वसूले गए।