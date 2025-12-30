Record break cold: अंबिकापुर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पारा पहुंचा 3.5 डिग्री, सोमवार रही इस सीजन की सबसे सर्द रात

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के लोग इन दिनों ठंड से कांप रहे हैं। शीतलहर का अलर्ट भी जारी है। अंबिकापुर शहर में कड़ाके की ठंड के रिकॉर्ड बन रहे हैं। सोमवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात (Record break cold) रही। इस दौरान अंबिकापुर शहर का तापमान 3.5 डिग्री रहा। जबकि पाट इलाकों में तापमान डेढ डिग्री के आस-पास बना हुआ है। ठंड की वजह से पत्तों, फूलों, घास व पुआल पर ओंस की बूंदें जम रही है। दिन में भी लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं।