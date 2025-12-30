30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

अंबिकापुर

Record break cold: अंबिकापुर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पारा पहुंचा 3.5 डिग्री, सोमवार रही इस सीजन की सबसे सर्द रात

Record break cold: ठंड इतनी कि कांप रहे लोग, गर्म कपड़ों के अलावा लोग ले रहे अलाव और रूम हीटर का सहारा, सुबह से रात तक ठिठुरा रही ठंड

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 30, 2025

Record break cold

Dew drops froze on leaves (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग के लोग इन दिनों ठंड से कांप रहे हैं। शीतलहर का अलर्ट भी जारी है। अंबिकापुर शहर में कड़ाके की ठंड के रिकॉर्ड बन रहे हैं। सोमवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात (Record break cold) रही। इस दौरान अंबिकापुर शहर का तापमान 3.5 डिग्री रहा। जबकि पाट इलाकों में तापमान डेढ डिग्री के आस-पास बना हुआ है। ठंड की वजह से पत्तों, फूलों, घास व पुआल पर ओंस की बूंदें जम रही है। दिन में भी लोग गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं।

सरगुजा में कंपकंपाने वाली ठंड (Record break cold) पड़ रही है। ठंड इतनी है कि लोग ठिठुर रहे हैं। इसका असर बच्चों व बुजुर्गों की सेहत पर भी पड़ रहा है। इसी बीच सोमवार की रात अंबिकापुर का तापमान गिरकर 3.5 डिग्री पहुंच गया। यह शहर का इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा।

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल के अनुसार उत्तर दिशा की ओर से शुष्क हवाओं (Record break cold) के आने का क्रम जारी है। इसलिए यहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं 31 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी है, ठंड से अभी राहत की उम्मीद नहीं जताई जा रही है।

Record break cold: जगह-जगह अलाव की व्यवस्था

शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड (Record break cold) को देखते हुए नगर निगम द्वारा चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। लोग शाम व रात के अलावा दिन में भी अलाव के पास बैठे नजर आ रहे हैं।

वहीं लोग भी ठंड से बचने के लिए दिनभर में जहां गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं, वहीं अपने-अपने घरों में अलाव और रूम हीटर का भी सहारा ले रहे हैं।

अंबिकापुर
Former CM on Dhirendra Shastri

Published on:

30 Dec 2025 06:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Record break cold: अंबिकापुर में रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पारा पहुंचा 3.5 डिग्री, सोमवार रही इस सीजन की सबसे सर्द रात

