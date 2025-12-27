Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में सबसे ठंडी रही शुक्रवार की रात, मैनपाट में जमीं ओस की बूंदें, 31 तक शीतलहर का अलर्ट जारी

अंबिकापुर. दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में सरगुजिहा ठंड के तेवर और बढ़ गए हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ पूरी तरह से शीतलहर की चपेट में है। अंबिकापुर में शुक्रवार की रात इस सीजन की सबसे ठंडी (Severe cold in Ambikapur) रही। यहां का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले मैनपाट का पारा 2 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मैनपाट में सुबह जगह-जगह बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। पत्तों व पौधों पर ओस की बूंदें जमीं दिखाई दीं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार ठंड से अभी राहत की उम्मीद नहीं है। 31 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी है।