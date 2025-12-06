6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पारा पहुंचा 4.6 डिग्री, जम गईं ओस की बूंदें, खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर

Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में इस सीजन का सबसे कम 4.6 डिग्री पर पहुंचा न्यूनतम तापमान, सरगुजा संभाग में मैदानी इलाकों से लेकर पाट क्षेत्रों तक पड़ रही कड़ाके की ठंड, मैनपाट और सामरीपाट का तापमान पहुंचा 4 डिग्री से भी नीचे

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 06, 2025

Severe cold in Ambikapur

Dewdrops freezing (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड (Severe cold in Ambikapur) पड़ रही है। अंबिकापुर में शीतलहर भी चल रही है। उत्तरी हवाओं के तेज़ रूख के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पाट क्षेत्रों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में शनिवार को इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैनपाट व सामरीपाठ जैसे इलाकों में तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में शनिवार सुबह पाला भी देखा गया, जिससे खेतों और पौधों पर ओस की बूंदें जम गईं, जो सफेद परत में बदल गईं।

मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में रिकॉर्ड ठंड के बाद दिसंबर की शुरुआत से ही सरगुजा में शीतलहर चल रही है। कुछ दिन पहले चक्रवाती प्रभाव के चलते आसमान में बादल छाए थे, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जैसे ही बादल हटे, उत्तरी हवाएं (Severe cold in Ambikapur) तेजी से क्षेत्र में प्रवेश कर गईं।

नतीजा यह रहा कि न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट (Severe cold in Ambikapur) दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का तापमान 7.4 डिग्री से गिरकर 4.6 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 24 डिग्री के आस-पास बना हुआ है, जिससे दिन में भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है।

Severe cold in Ambikapur: छाया रहा कोहरा

ठंड (Severe cold in Ambikapur) के साथ कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह के समय नेशनल और स्टेट हाइवे पर घना कोहरा छाया, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। दृश्यता कम होने के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ कोहरा आने वाले दिनों में भी परेशानी खड़ी कर सकता है।

तापमान में और आ सकती है गिरावट

मौसम विज्ञानी एएम भट्ट ने बताया कि आसमान साफ होने और उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। आगामी दिनों में भी कड़ाके की ठंड (Severe cold in Ambikapur) का सिलसिला थमने की संभावना कम है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहा है, लेकिन उसकी ताकत कम होने के कारण इससे तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या उससे नीचे जा सकता है।

जमी ओस की बूंदें

लगातार गिरते तापमान (Severe cold in Ambikapur) का असर जनजीवन पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पाट क्षेत्रों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसरने लगा है।

सरगुजा के मैनपाट व बलरामपुर के सामरीपाठ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे है। मैनपाट में शनिवार की सुबह ओस की बूंदें जमी हुई नजर आईं। पुआल के ढेर, सब्जी व अन्य पौधों पर जगह-जगह ओस की बंूदें जमी हुईं नजर आर्इं।

ये भी पढ़ें

Raid in fake cigarette factory: Video: ब्रांडेड के नाम पर नकली सिगरेट बिक्री का भांडाफोड़, प्रशासन-पुलिस ने गोदाम में मारा छापा
अंबिकापुर
Raid in fake cigarette factory

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 07:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पारा पहुंचा 4.6 डिग्री, जम गईं ओस की बूंदें, खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Gang rape in CG: चाची-भतीजी से झारखंड के 3 युवकों ने जंगल में किया गैंगरेप, विवाहिता ने लगाई फांसी, ASI सस्पेंड, SI लाइन अटैच

Gang rape in CG
अंबिकापुर

Raid in fake cigarette factory: Video: ब्रांडेड के नाम पर नकली सिगरेट बिक्री का भांडाफोड़, प्रशासन-पुलिस ने गोदाम में मारा छापा

Raid in fake cigarette factory
अंबिकापुर

Commits suicide: जिम से घर पहुंचे युवक ने लगाई फांसी, Video रिकॉर्ड कर बोला- ये तीनों मेरी मौत के जिम्मेदार

Commits suicide
अंबिकापुर

Human trafficking: 2 सहेलियों को उज्जैन में बेचने वाली युवती और खरीदार भी गिरफ्तार, 2 लाख में किया था सौदा

Human trafficking
अंबिकापुर

Mainpat viral video: मैनपाट में पुलिसकर्मियों के सामने युवक बोला- …तो हम हिड़मा बनने को भी तैयार, वायरल हो रहा ये वीडियो

Mainpat viral video
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.