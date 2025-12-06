Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पारा पहुंचा 4.6 डिग्री, जम गईं ओस की बूंदें, खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड (Severe cold in Ambikapur) पड़ रही है। अंबिकापुर में शीतलहर भी चल रही है। उत्तरी हवाओं के तेज़ रूख के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पाट क्षेत्रों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में शनिवार को इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैनपाट व सामरीपाठ जैसे इलाकों में तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में शनिवार सुबह पाला भी देखा गया, जिससे खेतों और पौधों पर ओस की बूंदें जम गईं, जो सफेद परत में बदल गईं।