Severe cold in Ambikapur: अंबिकापुर में पड़ रही कड़ाके की ठंड, पारा पहुंचा 4.6 डिग्री, जम गईं ओस की बूंदें, खेतों में बिछी बर्फ की सफेद चादर

Dewdrops freezing (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड (Severe cold in Ambikapur) पड़ रही है। अंबिकापुर में शीतलहर भी चल रही है। उत्तरी हवाओं के तेज़ रूख के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मैदानी इलाकों से लेकर पाट क्षेत्रों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर में शनिवार को इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि मैनपाट व सामरीपाठ जैसे इलाकों में तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में शनिवार सुबह पाला भी देखा गया, जिससे खेतों और पौधों पर ओस की बूंदें जम गईं, जो सफेद परत में बदल गईं।
मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में रिकॉर्ड ठंड के बाद दिसंबर की शुरुआत से ही सरगुजा में शीतलहर चल रही है। कुछ दिन पहले चक्रवाती प्रभाव के चलते आसमान में बादल छाए थे, जिससे तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन जैसे ही बादल हटे, उत्तरी हवाएं (Severe cold in Ambikapur) तेजी से क्षेत्र में प्रवेश कर गईं।
नतीजा यह रहा कि न्यूनतम तापमान में अचानक गिरावट (Severe cold in Ambikapur) दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में अंबिकापुर का तापमान 7.4 डिग्री से गिरकर 4.6 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान भी 24 डिग्री के आस-पास बना हुआ है, जिससे दिन में भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है।
ठंड (Severe cold in Ambikapur) के साथ कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह के समय नेशनल और स्टेट हाइवे पर घना कोहरा छाया, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। दृश्यता कम होने के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि न्यूनतम तापमान में और गिरावट के साथ कोहरा आने वाले दिनों में भी परेशानी खड़ी कर सकता है।
मौसम विज्ञानी एएम भट्ट ने बताया कि आसमान साफ होने और उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। आगामी दिनों में भी कड़ाके की ठंड (Severe cold in Ambikapur) का सिलसिला थमने की संभावना कम है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहा है, लेकिन उसकी ताकत कम होने के कारण इससे तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि शीतलहर के चलते न्यूनतम तापमान 4 डिग्री या उससे नीचे जा सकता है।
लगातार गिरते तापमान (Severe cold in Ambikapur) का असर जनजीवन पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। विशेषकर बच्चे और बुजुर्ग ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। पाट क्षेत्रों में शाम ढलते ही सन्नाटा पसरने लगा है।
सरगुजा के मैनपाट व बलरामपुर के सामरीपाठ का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे है। मैनपाट में शनिवार की सुबह ओस की बूंदें जमी हुई नजर आईं। पुआल के ढेर, सब्जी व अन्य पौधों पर जगह-जगह ओस की बंूदें जमी हुईं नजर आर्इं।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग