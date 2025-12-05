Human trafficking: 2 सहेलियों को उज्जैन में बेचने वाली युवती और खरीदार भी गिरफ्तार, 2 लाख में किया था सौदा

अंबिकापुर। शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र की एक युवती को अच्छा काम दिलाने का लालच देकर उसकी सहेली ने उज्जैन में 2 लाख रुपए में बेच (Human trafficking) दिया था। फिर उसकी एक युवक से जबरन शादी करा दी गई थी। इस मामले में पुलिस टीम ने उज्जैन जाकर युवती को बरामद कर 2 भाइयों को गिरफ्तार किया था। वहीं मामले में पीडि़ता की सहेली व एक अन्य सहयोगी फरार थे, अब इन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब खुलासा हुआ है कि आरोपी युवती ने लखनपुर क्षेत्र की एक और सहेली को काम दिलाने के बहाने बेच दिया था।