Bees attack: मधुमक्खियों से बचने तालाब में कूद गई महिला, चली गई जान, जेठानी-देवरानी लेट गई थीं जमीन पर

अंबिकापुर। जशपुर जिले के पत्थलगांव निवासी एक वृद्ध महिला अपनी देवरानी व जेठानी के साथ जंगल में लकड़ी तोडऩे गई थी। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झूंड ने उनपर हमला (Bees attack) कर दिया। इससे बचने जेठानी-देवरानी तो जमीन पर ले गईं, लेकिन वह भागते हुए तालाब में कूद गई। इस दौरान मधुमक्खियों ने उसे डंक मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तालाब से निकालकर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।