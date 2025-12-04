4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अंबिकापुर

Bees attack: मधुमक्खियों से बचने तालाब में कूद गई महिला, चली गई जान, जेठानी-देवरानी लेट गई थीं जमीन पर

Bees attack: जंगल में लकड़ी तोडऩे के दौरान मधुमक्खियों ने किया था हमला, तालाब से निकालकर महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया था भर्ती

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 04, 2025

Bees attack

Bees in forest (Photo source- VB)

अंबिकापुर। जशपुर जिले के पत्थलगांव निवासी एक वृद्ध महिला अपनी देवरानी व जेठानी के साथ जंगल में लकड़ी तोडऩे गई थी। इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झूंड ने उनपर हमला (Bees attack) कर दिया। इससे बचने जेठानी-देवरानी तो जमीन पर ले गईं, लेकिन वह भागते हुए तालाब में कूद गई। इस दौरान मधुमक्खियों ने उसे डंक मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। तालाब से निकालकर उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

जशपुर जिले के पत्थलगांव निवासी गुड्डी पति लक्ष्मी दास वैष्णव उम्र 60 वर्ष (Bees attack) 2 दिसम्बर को अपनी जेठानी और देवरानी के साथ लकड़ी लेने के लिए जंगल गई थी। जंगल में सूखी लकड़ी तोड़ते समय उसकी नजर मधुमक्खियों के छत्ते पर नहीं पड़ी।

सूखी लकड़ी खींचते समय अचानक मधुमक्खियां भडक़ गईं और वृद्ध महिला मधुमक्खियों के घेरे में आ गई। मधुमक्खियों को हमला करते देखकर उसकी देवरानी और जेठानी जमीन में लेट गईं, वहीं वृद्ध महिला भागते समय पास ही स्थित तालाब में कूद गई, तब तक मधुमक्खियां (Bees attack) उसे कई जगह डंक मार चुकी थी।

Bees attack: अस्पताल में तोड़ा दम

सूचना पर पहुंचे परिजन उसे तालाब से बाहर निकालकर घर पहुंचे और स्थिति खराब देखकर पत्थलगांव अस्पताल ले गए। यहां से प्राथमिक चिकित्सा के बाद 3 दिसंबर को रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में उसे भर्ती कराया गया। यहां दोपहर करीब डेढ़ बजे चिकित्सक ने उसे मृत (Bees attack) घोषित कर दिया।

Updated on:

04 Dec 2025 08:41 pm

Published on:

04 Dec 2025 08:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bees attack: मधुमक्खियों से बचने तालाब में कूद गई महिला, चली गई जान, जेठानी-देवरानी लेट गई थीं जमीन पर

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

