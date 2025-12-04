4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

अंबिकापुर

Amera coal mine extension: पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष के बाद अमेरा खदान में कोयले की खुदाई शुरु, भारी संख्या में जवान तैनात

Amera coal mine extension: अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस एक्सटेंशन को लेकर कल ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों व जवानों पर किया था पथराव, पुलिस ने भी किया था लाठीचार्ज व छोड़े थे आंसू गैस के गोले

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 04, 2025

Amera coal mine extension

Coal mining start in presence of Police force (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस एक्सटेंशन (Amera coal mine extension) को लेकर बुधवार को ग्रामीणों व पुलिसकर्मियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। कोल खनन के लिए जमीन पर कब्जा दिलाने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसोड़ीकला में पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरु कर दिया था। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव व लाठीचार्ज में 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तथा करीब 2 दर्जन ग्रामीण घायल हुए थे। गुरुवार को भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी व कोल प्रबंधन के अधिकारियों की मौजूदगी में कोल उत्खनन का कार्य शुरु कराया गया। जबकि ग्रामीण दूसरे गांव में मौजूद रहे।

अमेरा कोल माइंस एक्सटेंशन (Amera coal mine extension) को लेकर पिछले कई महीने से परसोड़ीकला के ग्रामीणों व एलसीसी ठेका कंपनी के बीच संघर्ष जारी है। अमेरा कोल माइंस विस्तार का कार्य एसईसीएल द्वारा एलसीसी कंपनी को ठेके पर दिया गया है। ठेका कंपनी द्वारा अब खदान विस्तार के लिए जमीन की खुदाई कर कोयला निकालने का काम शुरु किया जा रहा है।

इसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बिना भूमि अधिग्रहण (Amera coal mine extension) किए ही कोयला निकाला जा रहा है। जबकि यह बात सामने आ रही है कि खदान विस्तार के लिए कई वर्ष पहले ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। लेकिन अधिकांश ग्रामीण व किसान मुआवजा लेने से इनकार कर रहे हैं।

करोड़ों के नुकसान को देखते हुए ठेका कंपनी प्रशासन व पुलिस के सहयोग से कोयला उत्खनन करना चाहती है। इसी बीच बुधवार को ग्रामीणों व पुलिसकर्मियों के बीच खूनी संघर्ष (Amera coal mine extension) हुआ था।

कोयला उत्खनन की प्रक्रिया शुरु

बुधवार को हुए खूनी संघर्ष के बाद गुरुवार को प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी तथा एसईसीएल कंपनी प्रबंधन की मौजूदगी कोयला उत्खनन (Amera coal mine extension) की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा दूसरे जिलों से भी जवान बुलाए गए हैं। फिलहाल एक्सीवेटर की मदद से कोयला खनन के लिए जमीन की खुदाई का कार्य शुरु कर दिया गया है।

Amera coal mine extension: ग्रामीण दूसरे गांव में मौजूद

जानकारी के अनुसार कोल उत्खनन (Amera coal mine extension) का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने रात में गांव में बैठक की थी। वहीं वे गुरुवार को कोल उत्खनन क्षेत्र से लगे दूसरे गांव में मौजूद हैं। इधर पुलिस व प्रशासन द्वारा विवादित जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों द्वारा फिर से विरोध किए जाने की आशंका को देखते हुए मौके पर फोर्स तैनात है।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 02:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Amera coal mine extension: पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष के बाद अमेरा खदान में कोयले की खुदाई शुरु, भारी संख्या में जवान तैनात

