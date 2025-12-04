Amera coal mine extension: पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष के बाद अमेरा खदान में कोयले की खुदाई शुरु, भारी संख्या में जवान तैनात

अंबिकापुर। अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस एक्सटेंशन (Amera coal mine extension) को लेकर बुधवार को ग्रामीणों व पुलिसकर्मियों के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। कोल खनन के लिए जमीन पर कब्जा दिलाने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम परसोड़ीकला में पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरु कर दिया था। जवाब में पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पथराव व लाठीचार्ज में 2 दर्जन से अधिक पुलिस अधिकारी व जवान तथा करीब 2 दर्जन ग्रामीण घायल हुए थे। गुरुवार को भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी व कोल प्रबंधन के अधिकारियों की मौजूदगी में कोल उत्खनन का कार्य शुरु कराया गया। जबकि ग्रामीण दूसरे गांव में मौजूद रहे।