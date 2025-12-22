Dispute in BJP: Video: भाजपा जिलाध्यक्ष को हटाने पिकनिक स्पॉट में पदाधिकारियों ने लगाए नारे, किया डांस, वीडियो वायरल

BJP workers in picnic spot (Photo- video grab)
अंबिकापुर. सरगुजा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में गहरे आंतरिक मतभेद उभरकर सामने आए हैं। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया को हटाने की बात (Dispute in BJP) कर रहे हैं। यह विवाद तब सामने आया जब भाजपा के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाल ही में पिकनिक के लिए बाहर गए थे और वहां म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे थे। इस दौरान न केवल उनके द्वारा मस्ती की जा रही थी, बल्कि एक वीडियो में यह भी देखा गया कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी जिन्दाबाद, अध्यक्ष बनेगा जिन्दाबाद और भारत सिंह सिसोदिया को हटाने के नारे लगा रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पार्टी में भीतर ही भीतर मची हलचल को और हवा मिली है।
यह घटना हाल ही में पिकनिक स्पॉट पर घटी, जब भाजपा और भाजयुमो के कुछ प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक-दो दिन पहले मस्ती करने गए थे। म्यूजिक सिस्टम पर बज रहे गाने पर डांस करते हुए, इस वीडियो (Dispute in BJP) में पार्टी के मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी और 2 महामंत्री भी शामिल थे।
वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ आंतरिक असंतोष (Dispute in BJP) का माहौल देखा जा रहा है।
भारत सिंह सिसोदिया को इसी वर्ष 6 जनवरी को प्रदेश संगठन ने सरगुजा जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन अब उनके खिलाफ यह विरोध तेज हो गया है। इस वीडियो के वायरल (Dispute in BJP) होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के प्रमुख इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया (Dispute in BJP) ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है।
अगर कोई कह रहा है तो उसे मुझे हटवा देना चाहिए। अगर हटवाने की बात की जा रही है तो पार्टी उसकी सुनेगी और संज्ञान में लेगी, जैसा उचित होगा वैसा करेगी।
