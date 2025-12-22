22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Dispute in BJP: Video: भाजपा जिलाध्यक्ष को हटाने पिकनिक स्पॉट में पदाधिकारियों ने लगाए नारे, किया डांस, वीडियो वायरल

Dispute in BJP: भाजपा संगठन में विवाद शुरु, भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने पिकनिक मनाने के दौरान जिलाध्यक्ष के खिलाफ लगाए थे नारे, वीडियो वायरल होने के बाद मच गया है हडक़ंप

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 22, 2025

Dispute in BJP

BJP workers in picnic spot (Photo- video grab)

अंबिकापुर. सरगुजा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में गहरे आंतरिक मतभेद उभरकर सामने आए हैं। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया को हटाने की बात (Dispute in BJP) कर रहे हैं। यह विवाद तब सामने आया जब भाजपा के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाल ही में पिकनिक के लिए बाहर गए थे और वहां म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे थे। इस दौरान न केवल उनके द्वारा मस्ती की जा रही थी, बल्कि एक वीडियो में यह भी देखा गया कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी जिन्दाबाद, अध्यक्ष बनेगा जिन्दाबाद और भारत सिंह सिसोदिया को हटाने के नारे लगा रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पार्टी में भीतर ही भीतर मची हलचल को और हवा मिली है।

यह घटना हाल ही में पिकनिक स्पॉट पर घटी, जब भाजपा और भाजयुमो के कुछ प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक-दो दिन पहले मस्ती करने गए थे। म्यूजिक सिस्टम पर बज रहे गाने पर डांस करते हुए, इस वीडियो (Dispute in BJP) में पार्टी के मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी और 2 महामंत्री भी शामिल थे।

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पार्टी के भीतर ही उनके खिलाफ आंतरिक असंतोष (Dispute in BJP) का माहौल देखा जा रहा है।

6 जनवरी को बने हैं जिलाध्यक्ष

भारत सिंह सिसोदिया को इसी वर्ष 6 जनवरी को प्रदेश संगठन ने सरगुजा जिलाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन अब उनके खिलाफ यह विरोध तेज हो गया है। इस वीडियो के वायरल (Dispute in BJP) होने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के प्रमुख इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

Dispute in BJP: पार्टी जैसा चाहे ले फैसला

भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया (Dispute in BJP) ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है, लेकिन मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है।

अगर कोई कह रहा है तो उसे मुझे हटवा देना चाहिए। अगर हटवाने की बात की जा रही है तो पार्टी उसकी सुनेगी और संज्ञान में लेगी, जैसा उचित होगा वैसा करेगी।

ये भी पढ़ें

Corruption in NH repair: Video: शहर के भीतर एनएच रिपेयरिंग में बड़ा भ्रष्टाचार, रात में बनी सडक़ सुबह उखड़ी, निगमकर्मी कचरा गाड़ी में उठा ले गए डामर
अंबिकापुर
Corruption in NH repair

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 08:50 pm

Published on:

22 Dec 2025 08:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Dispute in BJP: Video: भाजपा जिलाध्यक्ष को हटाने पिकनिक स्पॉट में पदाधिकारियों ने लगाए नारे, किया डांस, वीडियो वायरल

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Corruption in NH repair: Video: शहर के भीतर एनएच रिपेयरिंग में बड़ा भ्रष्टाचार, रात में बनी सडक़ सुबह उखड़ी, निगमकर्मी कचरा गाड़ी में उठा ले गए डामर

Corruption in NH repair
अंबिकापुर

Severe cold in Mainpat: Video: मैनपाट का पारा पहुंचा 1.6 डिग्री, बिछी बर्फ सी सफेद चादर, पत्ते और फूलों पर जमीं ओस की बूंदें

Severe cold in Mainpat
अंबिकापुर

Complaint in PMO: पीएमओ में हुई थी निजी स्कूलों की ये शिकायत, 10 दिन में देनी थी जांच रिपोर्ट, 1 महीने बाद भी अधूरी

Complaint in PMO
अंबिकापुर

Car accident: Video: एनएच पर डीजल टैंकर से भिड़ी तेज रफ्तार कार, 1 युवक की मौत, 2 महिला समेत 4 घायल

Car accident
अंबिकापुर

Wife threw in burning straw: मुर्गा बनाने की बात को लेकर हुआ विवाद, पति ने पत्नी को जलते पुआल में फेंका

Wife threw in burning straw
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.