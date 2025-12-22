Dispute in BJP: Video: भाजपा जिलाध्यक्ष को हटाने पिकनिक स्पॉट में पदाधिकारियों ने लगाए नारे, किया डांस, वीडियो वायरल

अंबिकापुर. सरगुजा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में गहरे आंतरिक मतभेद उभरकर सामने आए हैं। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया को हटाने की बात (Dispute in BJP) कर रहे हैं। यह विवाद तब सामने आया जब भाजपा के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ता हाल ही में पिकनिक के लिए बाहर गए थे और वहां म्यूजिक सिस्टम पर डांस कर रहे थे। इस दौरान न केवल उनके द्वारा मस्ती की जा रही थी, बल्कि एक वीडियो में यह भी देखा गया कि कार्यकर्ता और पदाधिकारी भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी जिन्दाबाद, अध्यक्ष बनेगा जिन्दाबाद और भारत सिंह सिसोदिया को हटाने के नारे लगा रहे थे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इससे पार्टी में भीतर ही भीतर मची हलचल को और हवा मिली है।