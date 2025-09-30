BJP Surguja: भाजपा सरगुजा जिला के पदाधिकारियों की घोषणा, जानिए किसे मिला कौन सा पद? युवाओं को दी गई तरजीह

BJP Surguja district president Bharat Singh Sisodiya (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव एवं प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय की सहमति तथा भाजपा सरगुजा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया की अनुशंसा से सरगुजा जिला भाजपा पदाधिकारियों की घोषणा (BJP Surguja) की गई है। इसमें युवाओं को तरजीह दी गई है। घोषित पदाधिकारी में उपाध्यक्ष दिनेश साहू, मधुसूदन शुक्ला, चौंकि यादव, विकास पाण्डेय, मधु चौरसिया व इंदर भगत बनाए गए हैं।
इसी प्रकार जिला महामंत्री विनोद हर्ष व अरुणा सिंह होंगे। (BJP Surguja) मंत्री रजनीश पाण्डेय, वैभव सिंह देव, रणधीर राम, नीलू त्रिपाठी, पूनम टेकाम, सुनीता राजवाड़े, कोषाध्यक्ष निश्चल प्रताप सिंह व सह कोषाध्यक्ष सचिन अग्रवाल होंगे। वहीं प्रवक्ता अजय सिंह (बबलू), संवाद प्रमुख रूपेश दुबे, सह संवाद प्रमुख धनंजय मिश्र व जतिन परमार बनाए गए हैं।
कार्यालय प्रभारी (BJP Surguja) अनिल जायसवाल, सह कार्यालय प्रभारी संतोष बिहाड़े, रामप्रवेश पाण्डेय, पुस्तकालय प्रभारी विवेक दुबे, सोशल मीडिया प्रभारी विकास वर्मा व सोशल मीडिया सह प्रभारी रविशंकर जायसवाल होंगे।
इस अवसर पर भाजपा (BJP Surguja) जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन सेवा, समर्पण और अनुशासन की शक्ति से कार्य करता है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग