Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

Drug injection smuggling: Video: 1.75 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन के साथ सप्लायर गिरफ्तार, ऑफिसर बोले- कई बार हमें दे चुका था चकमा

Drug injection smuggling: आबकारी विभाग की उडऩदस्ता टीम ने मेडिकल कॉलेज से लगे पुलिया के पास दबोचा, नशीले इंजेक्शन सप्लाई करने की मुखबिर से मिली थी सूचना

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 30, 2025

Drug injection smuggling

Drug injection seized (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ आबकारी व पुलिस विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आबकारी उडऩदस्ता की टीम ने सोमवार की शाम मुखबिर की सूचना पर नशीले इंजेक्शन (Drug injection smuggling) के सप्लायर को गिरफ्तार कर उसके पास से 178 नग इंजेक्शन बरामद किया है। जब्त इंजेक्शन की कीमत 1 लाख 75 हजार रुपए बताई जा रही है। आरोपी पहले भी कई बार आबकारी व पुलिस विभाग को चकमा दे चुका था, लेकिन इस बार पकड़ में आ गया।

आबकारी विभाग की उडऩदस्ता टीम को सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली कि दर्रीपारा निवासी सूरज यादव नशीले इंजेक्शन की सप्लाई (Drug injection smuggling) करने वाला है। वह मेडिकल कॉलेज से लगे ग्राम हर्राटिकरा पुलिया के पास खरीददार का इंतजार कर रहा है। सूचना मिलते ही शाम करीब 6-7 बजे के बीच टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा।

जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो झोले व प्लास्टिक में 178 नग नशीला इंजेक्शन मिला। इसमें रेक्सोजेसिक इंजेक्शन 99 नग व एविल इंजेक्शन 79 नग थे। पुलिस ने नशीले इंजेक्शन (Drug injection smuggling) जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त इंजेक्शन की कीमत 1 लाख 75 हजार रुपए है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की तहत कार्रवाई की है।

Drug injection smuggling: मुख्य सप्लायर था सूरज

आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी सूरज यादव वर्तमान में नशीले इंजेक्शन का मुख्य सप्लायर था। इसके पूर्व नशे के करीब 20 अवैध कारोबारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सूरज यादव पूर्व में कई बार हमें चकमा देकर फरार हो गया था, लेकिन इस बार पकड़ा गया।

उन्होंने बताया कि एक मुख्य सप्लायर (Drug injection smuggling) फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश जारी है। उसके पकड़े जाने के बाद अंबिकापुर में काफी हद तक नशीले इंजेक्शन के कारोबार पर रोक लग जाएगी।

ये भी पढ़ें

Fake lease: वनाधिकार पट्टा जारी करने में बड़ा फर्जीवाड़ा: 27 ग्रामीणों के नाम कर दी 55 हेक्टेयर वन भूमि
कोरीया

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Sept 2025 04:36 pm

Published on:

30 Sept 2025 04:31 pm

Hindi News / Crime / Drug injection smuggling: Video: 1.75 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन के साथ सप्लायर गिरफ्तार, ऑफिसर बोले- कई बार हमें दे चुका था चकमा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

ट्रेंडिंग

जयपुर के भांकरोटा में निजी स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन; मचा हड़कंप

bomb threat was sent to a private school
जयपुर

Rajasthan: माता-पिता को नशे की गोली खिलाकर करता था नाबालिग से बलात्कार, अब मिली इतने साल की सजा

Jhunjhunu News
झुंझुनू

Rsrtc: जाली दस्तावेजों से रोडवेज में 30 साल तक करता रहा चालक पद की नौकरी, अब सेवा से बर्खास्त

जयपुर

Ganja smuggling: नशे पर प्रहार… मुखबिर की सूचना पर दो गांजा तस्कर गिरफ्तार, 1.2 किलो से अधिक गांजा जब्त

crime news
रायगढ़

Crime News: युवतियों ने दो युवकों पर मिर्च पाउडर झोंककर की मारपीट, इस बात पर हुआ था विवाद, Video वायरल

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.