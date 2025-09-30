Drug injection smuggling: Video: 1.75 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन के साथ सप्लायर गिरफ्तार, ऑफिसर बोले- कई बार हमें दे चुका था चकमा

अंबिकापुर। नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ आबकारी व पुलिस विभाग की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में आबकारी उडऩदस्ता की टीम ने सोमवार की शाम मुखबिर की सूचना पर नशीले इंजेक्शन (Drug injection smuggling) के सप्लायर को गिरफ्तार कर उसके पास से 178 नग इंजेक्शन बरामद किया है। जब्त इंजेक्शन की कीमत 1 लाख 75 हजार रुपए बताई जा रही है। आरोपी पहले भी कई बार आबकारी व पुलिस विभाग को चकमा दे चुका था, लेकिन इस बार पकड़ में आ गया।