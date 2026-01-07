पत्नी ने कर ली दूसरी शादी की तो कड़ाके की ठंड में डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा पहला पति

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत Gemini )
Crime सहारनपुर में एक महिला ने दूसरी शादी कर ली। इसके विरोध में महिला का पहला पति डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गया। धरने पर बैठे महिला के पति ने साफ कह दिया कि जब तक उसे पत्नी नहीं मिल जाती धरने से नहीं हटेगा। फिलहाल इस मामले में जिलाधिकारी ने युवक को मामले में उचित कार्यवाही का भरोसा दिलया है
कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव राम नगर का रहने वाला एक बीमार व्यक्ति जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गया। इसने आरोप लगाया कि इसकी पत्नी ने गैर कानूनी तरीके से दूसरी शादी कर ली है। पहले पति के रहते हुए बिना तलाक लिए पत्नी शादी नहीं कर सकती। इतना ही नहीं इस व्यक्ति ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस उसकी पत्नी की गैर कानूनी शादी को सही ता रही है और उसकी कोई सुनवाई पुलिस थाने में नहीं हो रही। ऐसे में वह थक-हारकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा है।
रामनगर के रहने वाले रवि कुमार का कहना है कि उसकी शादी वर्ष 2018 में छिदबना की रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद में विवाद हो गए। पत्नी ने अदालत में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। रवि का कहना है कि बाद में फैंसला उसके हक में आया और अदालत ने उसकी पत्नी को पत्नी के सभी दायित्व निभाने की हिदायत दी। आरोप है कि, इसके बाद ससुरालियों ने मिलकर उसकी पत्नी की किसी व्यक्ति से शादी करवा दी जो गैर कानूनी है। ऐसे में रवि की मांग है कि उसकी पत्नी और ससुरालियों के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से शादी करने के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।
रवि का यह भी कहना है कि वह इस मामले में पुलिस के पास गया था लेकिन पुलिस ने आरोपी पक्ष के साथ साठ-गांठ कर ली है और यही कारण है कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब इस मामले में जिलाधिकारी ने युवक को उचित कार्यवाही कराने का आश्वासन देते हुए कहा है कि काफी ठंड है ऐसे में उसे धरना नहीं देना चाहिए ठंड से अपना बचाव करना चाहिए। रवि ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत हो चुकी है वह अकेला रहता है और बीमार भी है।
बड़ी खबरेंView All
नई दिल्ली
दिल्ली न्यूज़
ट्रेंडिंग