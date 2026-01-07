पत्नी ने कर ली दूसरी शादी की तो कड़ाके की ठंड में डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा पहला पति

रामनगर के रहने वाले रवि कुमार का कहना है कि उसकी शादी वर्ष 2018 में छिदबना की रहने वाली एक युवती के साथ हुई थी। शादी के बाद में विवाद हो गए। पत्नी ने अदालत में दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवा दिया। रवि का कहना है कि बाद में फैंसला उसके हक में आया और अदालत ने उसकी पत्नी को पत्नी के सभी दायित्व निभाने की हिदायत दी। आरोप है कि, इसके बाद ससुरालियों ने मिलकर उसकी पत्नी की किसी व्यक्ति से शादी करवा दी जो गैर कानूनी है। ऐसे में रवि की मांग है कि उसकी पत्नी और ससुरालियों के खिलाफ गैर कानूनी ढंग से शादी करने के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।