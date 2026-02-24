Kaka Pehlwan : 51 की उम्र, सिक्स पैक, मिनटों में 400 दंड… जीता दिल्ली मैराथन में Gold, कौन हैं काका पहलवान?

Kaun hai Kaka Pehlwan : कुछ उम्र को मात देकर इतिहास रचने का काम करते हैं। उनमें से एक हैं ये काका पहलवान। जो 51 साल की उम्र में फिटनेस को लेकर वायरल हैं। दिल्ली मैराथन (42 किमी) में गोल्ड मेडल जीतकर देशभर में चर्चित हो गए हैं। काका पहलवान की सिक्स पैक बॉडी देखकर शायद आप भी उनके उम्र पर भरोसा ना करें। अपनी फिटनेस से युवाओं का सिर चकराने वाले काका पहलवान (Inspiring Fitness Story India) के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं।