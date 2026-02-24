Nita Ambani Lavender Chiffon Saree: नीता अंबानी ने 2 महीने पुरानी ड्रेस को कैसे बनाया नया? देखिए वायरल फोटो

Nita Ambani Lavender Chiffon Saree: आजकल लोग एक बार कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर फोटो डालने के बाद उन्हें दोबारा हाथ तक नहीं लगाते हैं, लेकिन नीता अंबानी ने बदल दी ये सोच। हाल ही में चेन्नई में आयोजित एक कॉन्सर्ट में नीता अंबानी अपने पति मुकेश अंबानी के साथ नजर आईं। इस दौरान उन्होंने वही लैवेंडर शिफॉन साड़ी पहनी, जो उन्होंने महज दो महीने पहले पहनी थी। सादगी के साथ सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने का उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।