अब पार्लर जैसा ग्लो घर पर! हेल्दी स्किन के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके, हर कोई पूछेगा खूबसूरती का नुस्खा।

चेहरे पर निखार पाने में डाइट बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसलिए अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करें, लेकिन ध्यान दें मीठे फ्रूट्स का सेवन दिन में 2–3 बार से ज्यादा न करें, क्योंकि ज्यादा शुगर स्किन के लिए हानिकारक होती है। इसके अलावा प्रोटीन का सेवन भी जरूरी है। ऐसे में अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दालें, चना, राजमा, पनीर और सोयाबीन अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं।

हाइड्रेशन के लिए केवल पानी पीना ही पर्याप्त नहीं है। आप सादा पानी पीने के बदले इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी या शिकंजी का सेवन भी कर सकती है। बता दें, स्किन के लिए सैफरन वाटर बेहद लाभकारी होता है। इसे बनाने के लिए आप 1 लीटर पानी में 3–4 स्ट्रैंड केसर डालकर पी सकती हैं, जिससे आपकी स्किन में नेचुरल ग्लो आता है।