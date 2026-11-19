प्रियंबदा यादव राजस्थान पत्रिका (पत्रिका.कॉम) में लाइफस्टाइल और हेल्थ डेस्क पर लाइफस्टाइल और हेल्थ राइटर के रूप में कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें डिजिटल और प्रिंट मीडिया का लंबा अनुभव है। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से 'न्यू मीडिया' (MSc in New Media) में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। उनका मुख्य फोकस स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़े उन विषयों पर रहता है, जो आम पाठकों के जीवन से सीधे जुड़े होते हैं। इसके अलावा, वह एंटरटेनमेंट और कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर भी रिसर्च आधारित और बेहद आसान भाषा में लेख लिखती हैं। राजस्थान पत्रिका से जुड़ने से पहले, वह कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ कार्य कर चुकी हैं। इनमें दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, दैनिक भास्कर, इंडिया न्यूज, कर्मा आयुर्वेदा, कृषि जागरण और इंडिया टाइम्स जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। अपनी लेखनी के माध्यम से वे पाठकों को जागरूक करने का निरंतर प्रयास करती हैं।