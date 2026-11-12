Gold Price Outlook: क्या दिसंबर 2026 तक 1.50 लाख के पार चला जाएगा सोना? जानिए एक्सपर्ट्स का गोल्ड पर अनुमान

एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर 2026 तक एमसीएक्स पर सोने का भाव 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंच सकता है। हालांकि, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हालातों में सुधार होना जरूरी है। कोटक नियो में कमोडिटी रिसर्च की AVP कायनात चैनवाला के अनुसार, यह टार्गेट हासिल करना संभव है। लेकिन इसके लिए सोने की मौजूदा कीमत करीब 1,38,500 रुपये प्रति 10 ग्राम से लगभग 8 फीसदी बढ़नी होगी। उनका मानना है कि अमेरिकी महंगाई में कमी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका कमजोर पड़ने और डॉलर में गिरावट आने पर सोने को तेजी मिल सकती है। हालांकि, MCX पर सोना अभी तक 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर मजबूती से टिकने में सफल नहीं रहा है। चैनवाला के अनुसार, अगर सोना इस स्तर को मजबूती से पार कर लेता है तो इसमें तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है।