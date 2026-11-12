Bank of Baroda ने बढ़ा दी FD पर ब्याज दरें, जानिए अब ग्राहकों को कितना मिलेगा रिटर्न

बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। (PC: AI)
Bank of Baroda FD Interest Rates: बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकारी बैंक ने 555 दिनों की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम पर ब्याज दर में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने इस एफडी पर ब्याज दर 0.10 फीसदी यानी 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाई है। नई ब्याज दरें 11 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं। इस बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों को 6.85 फीसदी, सीनियर सिटीजन को 7.35 फीसदी और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.45 फीसदी तक सालाना ब्याज मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की इस स्पेशल एफडी स्कीम का नाम 'bob Golden Goal Deposit Scheme' है। इसकी अवधि 555 दिन है। बैंक ने इसी स्कीम पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी 555 दिनों की स्पेशल एफडी स्कीम पर सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.75 फीसदी से बढ़ाकर 6.85 फीसदी कर दी है। यानी अब इस स्कीम में पैसा जमा करने वाले ग्राहकों को पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन के लिए भी ब्याज दर 7.25 फीसदी से बढ़ाकर 7.35 फीसदी कर दी गई है। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजन को इस एफडी पर अधिकतम 7.45 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है। बैंक की इस स्कीम में सामान्य ग्राहकों के मुकाबले बुजुर्गों को ज्यादा ब्याज मिल रहा है।
बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के लिए एफडी कराने की सुविधा देता है। ब्याज दरों में बदलाव के बाद सामान्य ग्राहकों को अलग-अलग अवधि की एफडी पर 3.50 फीसदी से 6.85 फीसदी तक सालाना ब्याज मिल रहा है। बैंक की सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली एफडी 555 दिनों की है। इस पर सामान्य ग्राहकों को 6.85 फीसदी ब्याज मिल रहा है। इसके बाद 444 दिनों की एफडी पर बैंक 6.45 फीसदी सालाना ब्याज दे रहा है। यानी कोई ग्राहक बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम में निवेश करता है, तो उसे कई दूसरी अवधि की एफडी के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिल सकता है।
|एफडी की अवधि
|सामान्य ग्राहकों के लिए ब्याज दर
|7 से 14 दिन
|3.50%
|15 से 45 दिन
|3.50%
|46 से 90 दिन
|5.00%
|91 से 180 दिन
|5.00%
|181 से 210 दिन
|5.50%
|211 से 270 दिन
|5.75%
|271 दिन से अधिक और 1 साल से कम
|6.00%
|1 साल
|6.25%
|1 साल से अधिक और 400 दिन तक
|6.25%
|400 दिन से अधिक और 2 साल तक (444 और 555 दिन को छोड़कर)
|6.25%
|2 साल से अधिक और 3 साल तक
|6.25%
|3 साल से अधिक और 5 साल तक
|6.30%
|5 साल से अधिक और 10 साल तक
|6.00%
|10 साल से अधिक (केवल MACAD)
|5.50%
|BOB स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम (444 दिन)
|6.45%
|BOB गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम (555 दिन)
|6.85%
|एफडी की अवधि
|वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर
|7 से 14 दिन
|4.00%
|15 से 45 दिन
|4.00%
|46 से 90 दिन
|5.50%
|91 से 180 दिन
|5.50%
|181 से 210 दिन
|6.00%
|211 से 270 दिन
|6.25%
|271 दिन से अधिक और 1 साल से कम
|6.50%
|1 साल
|6.75%
|1 साल से अधिक और 400 दिन तक
|6.75%
|400 दिन से अधिक और 2 साल तक (444 और 555 दिन को छोड़कर)
|6.75%
|2 साल से अधिक और 3 साल तक
|6.75%
|3 साल से अधिक और 5 साल तक
|6.90%
|5 साल से अधिक और 10 साल तक
|7.00%
|10 साल से अधिक (केवल MACAD)
|6.00%
|BOB स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम (444 दिन)
|6.95%
|BOB गोल्डन गोल डिपॉजिट स्कीम (555 दिन)
|7.35%
बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजंस के लिए भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब बैंक 7 दिन से 10 साल तक की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 4 फीसदी से 7.35 फीसदी तक सालाना ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.35 फीसदी ब्याज 555 दिनों की स्पेशल एफडी पर मिलेगा। पहले इसी अवधि पर 7.25 फीसदी ब्याज दिया जा रहा था। इस तरह बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ब्याज दर में 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 555 दिनों की एफडी पर ब्याज दर 7.45 फीसदी है। हालांकि, इस कैटेगरी में निवेश करने के लिए बैंक की निर्धारित उम्र और दूसरी शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
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