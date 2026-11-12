Bank of Baroda ने बढ़ा दी FD पर ब्याज दरें, जानिए अब ग्राहकों को कितना मिलेगा रिटर्न

बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर सिटीजंस के लिए भी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब बैंक 7 दिन से 10 साल तक की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 4 फीसदी से 7.35 फीसदी तक सालाना ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 7.35 फीसदी ब्याज 555 दिनों की स्पेशल एफडी पर मिलेगा। पहले इसी अवधि पर 7.25 फीसदी ब्याज दिया जा रहा था। इस तरह बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी ब्याज दर में 0.10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। वहीं, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 555 दिनों की एफडी पर ब्याज दर 7.45 फीसदी है। हालांकि, इस कैटेगरी में निवेश करने के लिए बैंक की निर्धारित उम्र और दूसरी शर्तों को पूरा करना जरूरी है।