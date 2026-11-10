Bhai Dooj 2026: इस भाई दूज अपनी बहन को दे सकते हैं ये 5 फाइनेंशियल गिफ्ट, भविष्य में आएंगे उनके बहुत काम

बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में परिवार की बचत का बड़ा हिस्सा खर्च हो सकता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बहन के लिए एक उपयोगी तोहफा हो सकती है। आप अपनी बहन की जरूरत के हिसाब से उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं और शुरुआती प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। हालांकि, पॉलिसी लेने से पहले कुछ जरूरी बातों की जांच करना जरूरी है। जैसे पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कितना है, किन अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी, किन बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड है और कौन-कौन से इलाज पॉलिसी में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा को-पेमेंट की शर्तें और क्लेम से जुड़े नियम भी समझें। पॉलिसी बहन की उम्र, स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों और पहले से मौजूद बीमा कवर को ध्यान में रखकर ही चुनें। एक और जरूरी बात यह है कि आगे हर साल पॉलिसी का प्रीमियम चुकाना होगा। इसलिए ऐसी पॉलिसी चुनें, जिसका भविष्य में भुगतान करना भी आसान हो।