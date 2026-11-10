दिवाली की शॉपिंग के बाद खाली हो गया बैंक अकाउंट? अपना बजट सुधारने के लिए अपनाएं ये 6 तरीके

दिवाली पर लोगों का काफी खर्चा हो जाता है। कई बार तो हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम कितना खर्च कर चुके हैं। ये खर्चे आगे जाकर आपकी जेब पर भारी भी पड़ सकते हैं। आजकल स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज, कपड़े खरीदने से लेकर छुट्टियों में घूमने तक के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। इंस्टेंट पर्सनल लोन, प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट और बाय नाउ पे लेटर (BNPL) जैसी सुविधाओं ने खरीदारी को आसान बना दिया है। लोग बिना पूरी रकम एक साथ चुकाए हर महीने किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है, जब एक साथ कई चीजें EMI पर खरीद ली जाती हैं। शुरुआत में छोटी दिखने वाली किस्तें मिलकर हर महीने के बजट का बड़ा हिस्सा खर्च कर सकती हैं। इससे घर के जरूरी खर्च, बचत और निवेश पर असर पड़ता है।