Bank Holiday: क्या कल बंद रहेंगे बैंक और शेयर बाजार? जानिए कहां-कहां है गोवर्धन पूजा की छुट्टी

बैंक बंद होने का मतलब यह नहीं है कि ग्राहकों के सभी बैंकिंग काम रुक जाएंगे। छुट्टी के दिन भी ज्यादातर डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। ग्राहक मोबाइल बैंकिंग ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे भेजने, बिल भरने और खाते से जुड़ी कई दूसरी सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंक की छुट्टी के दौरान भी Google Pay, PhonePe, Paytm और दूसरे UPI ऐप से पैसे भेजे और प्राप्त किए जा सकते हैं। यह सुविधा आमतौर पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हालांकि, बैंक या पेमेंट सिस्टम के मेंटेनेंस के दौरान कुछ समय के लिए सेवा प्रभावित हो सकती है।