Gold Silver Price Today: दिवाली पर जिसने सोना-चांदी खरीदे उन्हें हुआ बढ़िया फायदा, अब बढ़ गए हैं रेट, जानिए नई कीमतें

Gold Price Today: धनतेरस और दिवाली के बाद अब सोने-चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। सोमवार को कीमतें हरे निशान पर ट्रेड करती दिखीं। ऐसे में जिन्होंने धनतेरस और दिवाली पर सोना-चांदी खरीदे, वे फायदे में दिख रही हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, सोमवार सुबह दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1150 रुपये की बढ़त के साथ 1,44,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 950 रुपये की बढ़त के साथ 1,32,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट 770 रुपये की बढ़त के साथ 1,08,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, चांदी का घरेलू हाजिर भाव 2,05,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करता दिखा।