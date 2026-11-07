पूजा के लिए खरीद रहे हैं सोने या चांदी की लक्ष्मी-गणेश की मूर्ती, इन 6 बातों का जरूर रखें ध्यान

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की 1 अक्टूबर को जारी ताजा जानकारी के मुताबिक, देश के 256 जिलों में 23 जून 2021 से सोने के गहनों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य की गई थी। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर 392 जिलों तक कर दिया गया। सोने की हॉलमार्किंग व्यवस्था में सात शुद्धता स्तर शामिल हैं। इनमें 9 कैरेट (375), 14 कैरेट (585), 18 कैरेट (750), 20 कैरेट (833), 22 कैरेट (916), 23 कैरेट (958) और 24KS (995) सोना शामिल है। हालांकि, कुछ कैटेगरीज को तय शर्तों के साथ हॉलमार्किंग से छूट दी गई है। इनमें 2 ग्राम से कम वजन वाले सोने के सामान और कुंदन, पोल्की व जड़ाऊ के कुछ खास आभूषण शामिल हैं।