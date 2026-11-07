बड़े और महंगे घरेलू उपकरण ज्यादा बिके, सर्राफा बाजारों में हल्के गहनों और छोटे सिक्कों की रही मांग, जानिए धनतेरस पर कैसा रहा बिजनेस

त्योहारी सीजन में अच्छी खरीदारी के बावजूद ऑटोमोबाइल बाजार के लिए पिछले साल के आंकड़े से आगे निकलना आसान नहीं होगा। FADA के मुताबिक, नवरात्रि से लेकर दिवाली के दो सप्ताह बाद तक कुल वाहन बिक्री पिछले साल के स्तर के आसपास रह सकती है। इसमें कार, दोपहिया, तिपहिया, कमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर शामिल हैं। पिछले साल GST दरों में कटौती के बाद त्योहारी अवधि में वाहन बिक्री में 21 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी हुई थी। इस बार तुलना के लिए पिछला आधार काफी ऊंचा है। फाडा के प्रेसिडेंट साई गिरिधर ने कहा कि पिछले साल की मजबूत बिक्री को देखते हुए इस बार वाहनों की बिक्री स्टेबल रहना भी अच्छी मांग का संकेत है।