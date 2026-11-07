बड़े और महंगे घरेलू उपकरण ज्यादा बिके, सर्राफा बाजारों में हल्के गहनों और छोटे सिक्कों की रही मांग, जानिए धनतेरस पर कैसा रहा बिजनेस

धनतेरस पर घरेलू उपकरणों की भारी बिक्री हुई है। (PC: AI)
धनतेरस पर इस बार बाजार में काफी अच्छी रौनक देखने को मिली। ग्राहकों ने सोना, चांदी, कार, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे सामानों की जमकर खरीदारी की। हालांकि, महंगाई के बीच लोगों ने खर्च करने में समझदारी भी दिखाई। ज्वेलरी बाजार में जहां हल्के गहनों और छोटे सिक्कों की मांग रही, वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में बड़े और महंगे घरेलू उपकरणों को पसंद किया गया। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल (GJC) के चेयरमैन राजेश रोकड़े ने बताया कि सोने की बिक्री वैल्यू के लिहाज से 15 से 20 फीसदी बढ़कर करीब 60,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने भी त्योहारी सीजन में डबल डिजिट में बिक्री बढ़ने की जानकारी दी है। हालांकि, बिक्री की रकम में हुई बढ़ोतरी और सामान की संख्या में हुई बढ़ोतरी के बीच अंतर देखने को मिला। यानी महंगे सामान की खरीदारी बढ़ने से कंपनियों की कमाई ज्यादा हुई, लेकिन हर कैटेगरी में बिक्री की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी।
घरेलू उपकरणों के बाजार में इस बार ग्राहकों का रुझान बड़े और प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ रहा। Haier Appliances India के प्रेसिडेंट एनएस सतीश के अनुसार, त्योहारी सीजन में कंपनी की बिक्री वॉल्यूम के लिहाज से 10 से 12 फीसदी और वैल्यू के हिसाब से 25 से 30 फीसदी बढ़ी है। कंपनी के मुताबिक, साइड-बाय-साइड फ्रिज, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन और बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की मांग अच्छी रही। दूसरी तरफ, 32 इंच और 43 इंच जैसे छोटे स्क्रीन वाले टीवी की बिक्री में वैसी तेजी नहीं दिखी।
गोदरेज एंटरप्राइजेज ग्रुप के अप्लायंसेज बिजनेस के प्रमुख कमल नंदी ने बताया कि नवरात्रि के पहले दिन से 5 नवंबर तक कंपनी की बिक्री वैल्यू के हिसाब से पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है। कंपनी के प्रीमियम और आम ग्राहकों के लिए उपलब्ध प्रोडक्ट, दोनों की मांग में अच्छी बढ़ोतरी हुई। गोदरेज के मुताबिक, सबसे ज्यादा मांग एयर कंडीशनर की रही। इसके बाद फ्रिज और वॉशिंग मशीन का नंबर आया। अक्टूबर में पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई इलाकों में तापमान ज्यादा रहने से एसी की मांग को भी बढ़ावा मिला।
धनतेरस पर ऑटोमोबाइल बाजार में भी अच्छी रौनक रही। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) के मुताबिक, उत्तर भारत के कार डीलरों ने शुक्रवार को करीब एक महीने के बराबर ग्राहकों को गाड़ियों की डिलीवरी की। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने बताया कि गणेश चतुर्थी से धनतेरस के बीच उसकी रिटेल बिक्री 17 फीसदी बढ़कर 4 लाख यूनिट हो गई। पिछले साल की मजबूत बिक्री के बावजूद कंपनी ने यह बढ़ोतरी दर्ज की है। मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (मार्केटिंग एंड सेल्स) पार्थो बनर्जी ने बताया कि धनतेरस पर कंपनी ने 30,000 से ज्यादा कारों की डिलीवरी की।
पिछले साल धनतेरस दो दिनों तक होने के कारण इन दो दिनों में कुल 50,000 कारों की डिलीवरी हुई थी। उन्होंने कहा कि धनतेरस से लेकर 14 नवंबर को लाभ पंचमी तक कंपनी 70,000 से ज्यादा गाड़ियों की डिलीवरी करने की तैयारी में है। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 14 से 15 फीसदी ज्यादा होगी। कंपनी के लगभग सभी मॉडल पर वेटिंग पीरियड चल रहा है। मारुति के पास फिलहाल 2.53 लाख कारों की बुकिंग पेंडिंग है। कंपनी के पास मौजूद स्टॉक करीब 11 दिनों की बिक्री के बराबर है।
त्योहारी सीजन में अच्छी खरीदारी के बावजूद ऑटोमोबाइल बाजार के लिए पिछले साल के आंकड़े से आगे निकलना आसान नहीं होगा। FADA के मुताबिक, नवरात्रि से लेकर दिवाली के दो सप्ताह बाद तक कुल वाहन बिक्री पिछले साल के स्तर के आसपास रह सकती है। इसमें कार, दोपहिया, तिपहिया, कमर्शियल वाहन और ट्रैक्टर शामिल हैं। पिछले साल GST दरों में कटौती के बाद त्योहारी अवधि में वाहन बिक्री में 21 फीसदी की जोरदार बढ़ोतरी हुई थी। इस बार तुलना के लिए पिछला आधार काफी ऊंचा है। फाडा के प्रेसिडेंट साई गिरिधर ने कहा कि पिछले साल की मजबूत बिक्री को देखते हुए इस बार वाहनों की बिक्री स्टेबल रहना भी अच्छी मांग का संकेत है।
धनतेरस पर ग्राहकों ने सिर्फ सोने और घरेलू उपकरणों की ही खरीदारी नहीं की। कार, दोपहिया वाहन, कपड़े और जूते-चप्पलों की दुकानों पर भी अच्छी भीड़ रही। कई कंपनियों और रिटेलर्स के लिए इस साल का धनतेरस एक दिन की बिक्री के लिहाज से सबसे अच्छा दिन साबित हुआ। ग्रामीण बाजारों में भी खरीदारी का उत्साह देखने को मिला। कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक, नवरात्रि से शुरू हुए त्योहारी सीजन में ज्यादातर कैटेगरीज की बिक्री वैल्यू के लिहाज से पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20 फीसदी तक बढ़ी है। वहीं, सामान की संख्या के हिसाब से बिक्री में 5 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
ऑनलाइन खरीदारी में भी तेजी रही। बाजार के अनुमानों के मुताबिक, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर में 20 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप की बिक्री में तस्वीर कुछ अलग रही। इन उत्पादों की कीमतों में इस साल 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर बिक्री पर पड़ा और इनकी बिक्री की संख्या में 15 फीसदी तक गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, महंगे प्रोडक्ट बिकने के कारण वैल्यू के लिहाज से इनकी बिक्री में 10 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई।
त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ना कंपनियों और कारोबारियों के लिए राहत की खबर है। इस साल मानसून की कमी, खाद्य महंगाई, आईटी सेक्टर में रोजगार को लेकर अनिश्चितता और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जारी तनाव जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। इसके अलावा अल नीनो के संभावित असर को लेकर भी चिंता है। ऐसे माहौल में ग्राहकों का खरीदारी के लिए बाजार पहुंचना अर्थव्यवस्था और खपत के लिहाज से सकारात्मक संकेत है।
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