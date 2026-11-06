Gold Rate on Dhanteras: टूट गए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के हाजिर रेट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए आपके शहर में क्या हैं भाव

Gold Rate in Delhi: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। घरेलू सर्राफा बाजारों में आज शुक्रवार को कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। गुड रिटर्न्स के अनुसार, दिल्ली में आज सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर 24 कैरेट गोल्ड का हाजिर भाव 2560 रुपये की गिरावट के साथ 1,43,610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 2350 रुपये की गिरावट के साथ 1,31,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा, 18 कैरेट गोल्ड का रेट आज 2030 रुपये गिरकर 1,07,640 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।