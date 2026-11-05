Dhanteras Gold Returns: इस धनतेरस सोना खरीदें या चांदी, पिछले साल से कितना दिया है रिटर्न? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

Gold Price on Dhanteras: शुक्रवार, 6 नवंबर को देशभर में धनतेरस मनाई जाएगी। इसके साथ ही 5 दिन का दिवाली पर्व भी शुरू हो जाएगा। नई दिल्ली पंचांग के अनुसार, धनतेरस की तिथी 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर 7 नवंबर को सुबह 10:47 बजे तक रहेगी। धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस दिन सोने-चांदी की खरीदारी करने का प्लान कर रहे हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि इस बार धनतेरस पर सोना-खरीदें या चांदी, कहां ज्यादा रिटर्न मिल सकता है और पिछली धनतेरस की तुलना में भाव कम है या ज्यादा? आइए जानते हैं।