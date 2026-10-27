Explainer: अगले साल धनतेरस तक 2 लाख रुपये पर पहुंच सकता है सोना, पिछले 15 वर्षों में कितना मिला है रिटर्न? देखिए लिस्ट

Gold Price on Dhanteras: भारतीय कल्चर में पर्व और त्योहारों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इस बार 6 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी। ऐसे में कई लोग इस दिन सोन-चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार धनतेरस इसलिए भी खास है, क्योंकि सोने-चांदी की कीमतें अपने उच्च स्तर से काफी नीचे आ गई हैं। ऐसे में सर्राफा बाजारों में अच्छी डिमांड की उम्मीद है। सोना अपने जनवरी के हाई से करीब 21 फीसदी नीचे आ चुका है। वहीं, चांदी अपने जनवरी पीक से करीब 54 फीसदी गिर गई है। धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने वालों को यह भी जानना चाहिए कि सोने-चांदी ने बीचे वर्षों में कितना रिटर्न दिया है। आइए जानते हैं।