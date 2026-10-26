E100 Fuel: 100% एथेनॉल से चलने वाली कारों के लिए रास्ता साफ, सरकार ने बदले मोटर व्हीकल नियम

E100 ऐसा फ्यूल है जिसमें 100% बायो-एथेनॉल होता है। एथेनॉल आमतौर पर गन्ने, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। भारत में इसका इस्तेमाल पेट्रोल के साथ मिलाकर भी किया जा रहा है। फ्लेक्स-फ्यूल वाहन ऐसे इंजन और ईंधन प्रणाली के साथ तैयार किए जाते हैं, जो ज्यादा मात्रा में एथेनॉल वाले ईंधन पर चल सकें। E100 को मंजूरी मिलने से वाहन कंपनियों को ऐसे मॉडल तैयार करने का नियामकीय आधार मिलेगा। लेकिन सामान्य पेट्रोल कारों और E20 यानी 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल के लिए तैयार वाहनों में E100 का इस्तेमाल सुरक्षित नहीं माना जा सकता। इसकी वजह ईंधन के गुणों में अंतर और कुछ पुर्जों में खराबी या जंग लगने का खतरा है।