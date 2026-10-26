Stock Market: हफ्ते के पहले ही दिन टूटा बाजार, सेंसेक्स 400 पॉइंट डाउन, ऑटो और FMCG शेयरों में दिखी बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार हफ्ते के पहले दिन सोमवार को गिरावट के साथ खुला और शुरुआती कारोबार में भी गिरावट देखने को मिली है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स आज 133 अंक की गिरावट के साथ 72,990.04 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर यह 0.60 फीसदी या 424 अंक की गिरावट के साथ 72,676 पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, एनएसई निफ्टी इस समय 0.5 फीसदी या 112 अंक की गिरावट के साथ 22,487 पर ट्रेड करता दिखा।