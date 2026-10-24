Share Market Tips: कम समय में अमीर बनने का सपना कहीं डुबा न दे आपकी गाढ़ी कमाई, मार्केट में पैसा लगाते समय इन 7 बातों का रखें ध्यान

बाजार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हवा का रुख देखकर दांव लगाते हैं। जिन्हें हम सट्टेबाज या स्पेक्यूलेटर कहते हैं। इनका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि आज क्या ऊपर गया और कल क्या नीचे आएगा। ये बाजार की अफवाहों, सोशल मीडिया के टिप्स और पल-भर में बदलने वाले ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं। दूसरे होते हैं समझदार निवेशक। ये बाजार के शोर-शराबे से दूर रहते हैं। ये किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उसके बिजनेस को समझते हैं, देश की आर्थिक स्थिति को देखते हैं और अपने लंबे समय के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर पैसा लगाते हैं। इनके लिए बाजार कोई लॉटरी का टिकट नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया है जहां वक्त के साथ पैसा बढ़ता है।