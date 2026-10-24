DA Hike 2026 Explained: महंगाई भत्ते का ऐलान क्यों अटका? Salary कितनी बढ़ेगी और Arrears का हिसाब कैसे लगेगा

महंगाई भत्ता सीधे कर्मचारी की बेसिक सैलरी के अनुपात में जुड़ता है। लेकिन फायदा यहीं नहीं थमता। डीए बढ़ते ही सैलरी स्लिप में शामिल ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TPTA) भी उसी अनुपात में ऊपर चढ़ जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लेवल-5 पर वाले किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 29,200 रुपये महीना है। अगर डीए में 3 फीसदी का इजाफा होता है, तो उनकी बेसिक सैलरी पर हर महीने 876 रुपये की सीधी बढ़ोतरी दर्ज होगी। इसके साथ ही, बड़े शहरों (हायर टीपीटीए सिटी) में मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में भी करीब 108 रुपये का अतिरिक्त इजाफा होगा। यानी हर महीने कुल मिलाकर लगभग 984 रुपये का सीधा फायदा होगा और 4 महीने का एरियर जोड़ें तो यह करीब 4,000 रुपये के आसपास बैठेगा। यही फॉर्मूला पेंशनभोगियों के लिए भी लागू होता है, जहां उन्हें महंगाई राहत (DR) दी जाती है, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उनकी घरेलू जरूरतें बिना रुकावट पूरी होती रहें।