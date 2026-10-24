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Upcoming IPO: पैसा रख लें तैयार, अगले हफ्ते आ रहे हैं इन 5 कंपनियों के आईपीओ, जानिए प्राइस बैंड और दूसरी डिटेल्स

MK Sons Fine Jewels IPO: प्राइमरी मार्केट में 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे हफ्ते में पांच नए मेनबोर्ड आईपीओ खुलेंगे, जिनमें पॉलिमर, वेस्टवॉटर, ज्वैलरी और स्टील कंपनियां शामिल हैं।
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भारत

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Pawan Jayaswal

Updated: 24 Oct 2026, 2:18 PM IST

Upcoming IPO This Week

अगले हफ्ते 5 नए IPO लॉन्च हो रहे हैं। (PC: AI)

IPO Next Week: इस हफ्ते जियो प्लेटफॉर्म के आईपीओ को मिले जबरदस्त रिस्पांस के बाद अब अगले हफ्ते रिटेल निवेशकों के पास पैसे लगाने के ढेरों विकल्प होंगे। 26 अक्टूबर से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते में एक के बाद एक कुल 5 मेनबोर्ड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहे हैं। स्टील, पॉलिमर, वेस्टवॉटर मैनेजमेंट, ज्वैलरी और रियल एसेट इनवेस्टमेंट जैसे अलग-अलग सेक्टर्स की कंपनियां बाजार से पैसा जुटाने की होड़ में हैं। इसके अलावा, पिछले हफ्ते बंद हुए दो बड़े मेगा इश्यू के अलॉटमेंट का फैसला भी अगले हफ्ते होना है।

इन 2 बड़े आईपीओ के अलॉटमेंट पर रहेगी नजर

26 अक्टूबर को रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स और पारस हेल्थकेयर के शेयरों का अलॉटमेंट फाइनल होने की पूरी उम्मीद है। जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ को 22.19 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, जबकि पारस हेल्थकेयर 2.23 गुना भरा था। इन दोनों ही कंपनियों के शेयर 28 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होने की संभावना है।

अगले हफ्ते खुलेंगे ये 5 IPO

  1. ईएएए इंडिया अल्टरनेटिव्स (EAAA India Alternatives Ltd)
  • इश्यू खुलने की तारीख: 26 से 28 अक्टूबर 2026
  • इश्यू साइज: 1,200 करोड़ रुपये (पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी OFS)
  • प्राइस बैंड और लॉट: 1,585 से 1,665 रुपये प्रति शेयर, न्यूनतम लॉट 9 शेयरों का (कम से कम 14,985 रुपये का निवेश जरूरी)
  • संभावित अलॉटमेंट और लिस्टिंग: 29 अक्टूबर को अलॉटमेंट और 2 नवंबर को लिस्टिंग
  • कंपनी का कारोबार: साल 2008 में स्थापित यह फर्म रियल एसेट्स (इन्फ्रास्ट्रक्चर व कमर्शियल रियल एस्टेट) और प्राइवेट क्रेडिट में संस्थागत व बड़े निवेशकों का पैसा मैनेज करती है।
  1. बीएलएस पॉलिमर्स (BLS Polymers Ltd)
  • इश्यू खुलने की तारीख: 27 से 29 अक्टूबर 2026
  • इश्यू साइज: 255 करोड़ रुपये (पूरी तरह से फ्रेश इश्यू)
  • प्राइस बैंड और लॉट: 142 से 150 रुपये प्रति शेयर, 100 शेयरों का लॉट (कम से कम 15,000 रुपये का निवेश)
  • संभावित अलॉटमेंट और लिस्टिंग: 30 अक्टूबर को अलॉटमेंट और 3 नवंबर को लिस्टिंग
  • कंपनी का कारोबार: कंपनी पावर, टेलीकॉम और रेलवे सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले केबल और पाइपलाइनों के लिए पॉलिमर कंपाउंड बनाती है। गोवा में इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और यह कई देशों में निर्यात भी करती है।
  1. एसएफसी एनवायर्नमेंटल टेक्नोलॉजीज (SFC Environmental Technologies Ltd)
  • इश्यू खुलने की तारीख: 27 से 29 अक्टूबर 2026
  • इश्यू साइज: 667.53 करोड़ रुपये (150 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 517.53 करोड़ का ओएफएस)
  • प्राइस बैंड और लॉट: 313 से 330 रुपये प्रति शेयर, 45 शेयरों का लॉट (कम से कम 14,850 रुपये का निवेश)
  • संभावित अलॉटमेंट और लिस्टिंग: 30 अक्टूबर को अलॉटमेंट और 3 नवंबर को लिस्टिंग
  • कंपनी का कारोबार: यह कंपनी सीवेज ट्रीटमेंट, वेस्टवॉटर रीसाइक्लिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक पर काम करती है। कंपनी के पास अपनी पेटेंटेड सी-टेक तकनीक है और यह कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। जुटाए गए पैसों से कंपनी अपने पुराने कर्ज चुकाएगी।
  1. एमके संस फाइन ज्वेल्स (MK Sons Fine Jewels Ltd)
  • इश्यू खुलने की तारीख: 28 से 30 अक्टूबर 2026
  • इश्यू साइज: 275.40 करोड़ रुपये
  • प्राइस बैंड और लॉट: 153 से 162 रुपये प्रति शेयर, 91 शेयरों का लॉट (कम से कम 14,742 रुपये का निवेश)
  • संभावित अलॉटमेंट और लिस्टिंग: 2 नवंबर को अलॉटमेंट और 4 नवंबर को लिस्टिंग
  • कंपनी का कारोबार: मुंबई और अहमदाबाद में कंपनी के 5 बड़े शोरूम हैं, जहां सोने, हीरे और सीजेड ज्वैलरी का रिटेल कारोबार होता है। कंपनी फ्रेश इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में नया शोरूम खोलने और गुजरात के शोरूम को बड़ा करने में करेगी।
  1. बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील्स (Bombay Coated and Special Steels Ltd)
  • इश्यू खुलने की तारीख: 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026
  • इश्यू साइज: 183.06 करोड़ रुपये
  • प्राइस बैंड और लॉट: 78 से 82 रुपये प्रति शेयर, 182 शेयरों का लॉट (कम से कम 14,924 रुपये का निवेश)
  • संभावित अलॉटमेंट और लिस्टिंग: 3 नवंबर को अलॉटमेंट और 5 नवंबर को लिस्टिंग
  • कंपनी का कारोबार: साल 2019 में शुरू हुई यह कंपनी होम अप्लायंसेज, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए वैल्यू-ऐडेड प्रोसेस्ड स्टील उत्पाद बनाती है। इसके ग्राहकों में हायर, आईएफबी, डिक्सन और एंबर एंटरप्राइजेज जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर मार्केट/म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)

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Updated on:

24 Oct 2026, 2:18 PM IST

Published on:

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