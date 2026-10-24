Stock Market Outlook: इस हफ्ते बाजार में हुआ 16 लाख करोड़ का नुकसान, 1600 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, आगे के लिए क्या हैं संकेत?

हफ्ते भर के सौदों को देखें तो स्मॉलकैप इंडेक्स 7 फीसदी से ज्यादा टूट गया, जबकि मिडकैप में 5.6 फीसदी से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई। शुक्रवार को हालात इतने खराब थे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर हर एक चढ़ने वाले शेयर के बदले चार शेयर नीचे गिर रहे थे। बाजार में घबराहट का पैमाना यानी ' India VIX' लगातार पांचवें दिन ऊपर चढ़ा, जो साफ इशारा कर रहा था कि ट्रेडर्स में डर गहरा चुका है। हालांकि, शुक्रवार के कारोबार में बाजार बंद होते-होते भारी रिकवरी आई। सेंसेक्स शुक्रवार को 125 पॉइंट टूटकर 73,123 पर और निफ्टी-50 87 अंक टूटकर 22,600 पर बंद हुआ था।