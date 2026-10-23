DA Hike: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली गिफ्ट, सरकार ने की महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी, क्लास-4 कर्मचारियों को 10,000 का एरियर

अगर पिछले पांच सालों के ट्रेंड को देखें, तो दिवाली या दशहरे के आसपास केंद्रीय कर्मचारियों के जुलाई वाले डीए का ऐलान हो ही जाता है। साल 2021 में 21 अक्टूबर को, 2022 में 28 सितंबर को, 2023 में 18 अक्टूबर को, 2024 में 16 अक्टूबर को और पिछले साल यानी 2025 में तो 1 अक्टूबर को ही सरकार ने 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी की मुहर लगा दी थी। अमूमन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर साल में दो बार डीए संशोधित होता है, जिनका असर जनवरी और जुलाई से लागू माना जाता है। इस साल अप्रैल के महीने में सरकार ने डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी किया था, जो 1 जनवरी 2026 से लागू हुआ था।